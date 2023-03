Paro registrado, paro efectivo, o "trabajadores infrautilizados": ¿Cómo contar el desempleo en España?

El modelo que la AiREF ha puesto sobre la mesa para estimar la "infrautilización del trabajo en España" es el último episodio de una polémica sobre la contabilidad del desempleo en España que ha cobrado especial intensidad en los últimos meses. La razón de fondo es que en nuestro país hay diversas estadísticas con muchas diferencias entre las unas y otras otras. Y en los últimos tiempos, también han surgido otras alternativas.

Así, los datos del SEPE son un registro extraído de los demandantes de empleo inscritos en los servicios de empelo autonómicos, mientras los de la Encuesta de Población Activa (EPA) que, como su propio nombre indica, se extraen de entrevistas trimestrales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística. Estas sirven, a su vez, de base a los datos que publica la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat).

Lo que estas metodologías tienen en común es una definición similar de 'parado' que deriva de la Organización Internacional del Trabajo: una persona sin empleo que lo busca activamente y con disponibilidad para incorporarse a un puesto de trabajo inmediatamente. Los que no cumplen estos requisitos se consideran demandantes no ocupados por el SEPE e inactivos en la EPA.

Pero la pandemia, o más bien los confinamientos y cierre de empresas abrieron el debate de si esta definición era demasiado estricta para reflejar la realidad del mercado laboral. No fue un debate exclusivo de España, pero en nuestro país, con más de tres millones de afectados por ERTE cobrando una prestación por desempleo, pero sin contar como parados registrados, cobró especial relevancia.

Tras la reforma laboral, la polémica se extendió a los trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando, pero siguen ligados por un contrato a la espera de que la empresa les llame para incorporarse. En ese periodo se les da de baja a la Seguridad Social (a diferencia de los afectados por ERTE), aunque no son considerados 'pardos registrados', sino que entran en la categoría de "demandantes de empleo con relación laboral".

El investigado de Fedea Florentino Felgueroso ha acuñado la expresión "paro efectivo" para incluir a estas personas con una sencilla operación: sumar su número (642.000 en febrero) al paro registrado (2,9 millones). Esto arroja una cifra de 3,5 millones de desempleados.

Una alternativa diferente, esta para superar las limitaciones estadísticas en los datos de la EPA y Eurostat la plantea Bruselas a través de la 'holgura laboral', una estadística que amplía la población activa para incluir a parados desanimados o no disponibles y trabajadores a tiempo parcial que no pueden trabajar más horas, los subempleados. En el caso de España, como explicó elEconomista.es, los datos europeos afloran 1,07 millones de parados adicionales y 1,1 millones de subempleados. Esto lleva la cifra total a los 5,2 millones de personas, una tasa del 21,2% calculada, no sobre la población activa sino sobre sobre esta "fuerza laboral extendida".

La AIReF afina los datos

La propuesta de la AiREF va más lejos y junto a desanimados, no disponibles y subempleados incluye a los afectados por ERTE, a tiempo completo o parcial, si bien sus datos lo consideran como un 18% de la población activa, lo que equivale a 4,2 millones de personas. Pero si el análisis es similar, e incluso con una base más amplia, ¿porque el dato es más bajo que el de Eurostat?

La explicación es que la AiREF, utilizando microdatos de la EPA española, acota con mayor profundidad la causas por los que los desempleados renuncian a buscar empleo o no están disponibles, así como qué subempleados lo son efectivamente por no encontrar trabajo a tiempo completo.

En este sentido, el modelo sería mucho más fiable en un entorno cambiante como el actual, si bien a tenor del precedente de lo ocurrido con el resto de medidas "alternativas" del desempleo propuestas en estos tiempos, es difícil que el Gobierno la añada a la publicación de los datos 'estándar' del paro registrado y la EPA, que, utilizan el mismo enfoque, sin apenas variación, desde hace casi cuarenta años.