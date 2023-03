Los auditores de la UE ven "lagunas" en el control de Bruselas de los fondos de Recuperación

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha advertido este miércoles de lagunas en el sistema de control de los fondos de Recuperación de la Comisión Europea, según reveló en un informe en el que muestra su preocupación por el cumplimiento de normas sobre contratación pública, ayudas de Estado y subvenciones.

"Actualmente, existen lagunas en cuanto a la fiabilidad que puede proporcionar la Comisión respecto al principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia y una falta de rendición de cuentas a escala de la UE", ha explicado el presidente del Tribunal, Tony Murphy, ante los medios.

En este marco, los auditores de la UE han pedido a la Comisión que encuentre fórmulas para solventar las lagunas respecto a la fiabilidad del cumplimiento de las normas comunitarias en el despliegue de los planes de Recuperación ya que el incumplimiento de las normas nacionales y de la UE, en aspectos como la contratación pública, las ayudas estatales y la subvencionabilidad, está muy extendido en otros programas de gasto de la UE.

Aunque la Comisión puede recuperar cualquier importe procedente de esas actividades ilícitas si los países no lo hacen, los auditores han señalado que el Ejecutivo comunitario no tiene previsto examinar cómo comprueban los países que los proyectos de inversión de los Planes de Recuperación se ajustan a las normas nacionales y de la UE.

Al tiempo que el Tribunal de Cuentas ha reconocido la agilidad con la que el Ejecutivo comunitario ha puesto en marcha este sistema de control de los más de 700.000 millones de euros del mecanismo de Recuperación, también señalan en su análisis que Bruselas dispone de "escasa" información verificada propia sobre tales controles y desconoce si se están llevando a cabo o de qué manera.

El funcionamiento del Plan de Recuperación establece que la Comisión Europea realizará un desembolso cuando considera que se han cumplido los hijos y objetivos acordados en los planes nacionales. Un mecanismo para el cual ha establecido una serie de controles para verificar los datos que proporcionan los países.

No obstante, los auditores han resaltado que el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias no es una condición para el desembolso de fondos del Plan de Recuperaicón y que el Ejecutivo comunitario no realiza controles sobre el cumplimiento de las mismas a la hora de efectuar un desembolso.

Además, el Tribunal de Cuentas ha considerado que si bien Bruselas tiene previsto examinar los controles que realiza cada país de los fondos, su análisis se centrará en prevenir, detectar y examinar casos de fraude, corrupción, conflicto de interés o doble financiación.