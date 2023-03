Este es el país con más reservas de petróleo del mundo: no miren a Rusia, Arabia Saudí ni EEUU

Expresiones como 'escasez de petróleo' o 'faltará petróleo en el mercado el próximo trimestre' son habituales en el mundo de las materias primas o los medios de comunicación especializados. Aunque dichas frases no son incorrectas, pues se refieren a la oferta y la demanda de crudo de un momento concreto, lo cierto es que hay miles de millones de barriles de petróleo bajo tierra y bajo el mar. Estas son las conocidas como reservas probadas (son técnicamente extraíbles y rentables) y aunque parezca contradictorio, no siempre los países con más reservas de petróleo son los que más crudo producen. Es más, el mayor productor de crudo del mundo ni siquiera está entre los diez países que más reservas de petróleo tienen.

EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, pese a que las reservas de crudo en su territorio no son excesivamente grandes. Aunque es cierto que el avance de la tecnología y la subida del precio del crudo han permitido que EEUU duplique las reservas probadas y recuperables bajo su suelo, la mayor economía del planeta sigue muy lejos de países como Venezuela (tiene las mayores reservas de crudo del mundo), Arabia Saudí o Rusia. Aunque las reservas probadas de crudo cambian cada año (dependen de varios factores), no parece probable que EEUU llegue a acercarse en algún momento a estos países.

Las reservas probadas de petróleo son importantes, puesto que revelan la cantidad de crudo que se puede extraer en un país de forma rentable. Sin embargo, esto no es sinónimo de su capacidad para producir petróleo. Un buen ejemplo es Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo recuperable del mundo, con 303.000 millones de barriles (según los últimos datos publicados por la OPEP), sin embargo, el país caribeño apenas produce 700.000 barriles de crudo por día, ni una décima parte de la producción diaria de EEUU (más de 11 millones de barriles diarios o mbd), Rusia (9,5 mbd) o Arabia Saudí (10,4 mbd). Aquí puede ver los mayores consumidores de petróleo crudo de todo el mundo.

¿Cómo funcionan las reservas probadas?

Las reservas probadas son los volúmenes estimados de hidrocarburos que el análisis de datos geológicos y de ingeniería demuestra con certeza razonable que son recuperables bajo las condiciones económicas y operativas existentes, según el Departamento de Energía de EEUU. De este modo, de una forma más sencilla se puede decir que el petróleo bajo suelo depende del precio del barril de crudo en los mercados (cuanto más caro, más crudo bajo suelo será rentable extraer) y de la tecnología disponible en ese momento. Una industria petrolera con métodos de trabajo muy eficientes y que sea capaz de llegar a grandes profundidades a un coste razonable incrementa de forma directa las reservas de crudo recuperables. El barril de crudo cotiza en la actualidad en los 83 dólares (el de tipo Brent), pese a la volatilidad de los últimos días parece haberse establecido en un rango que va entre los 80 y los 85 dólares.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las estimaciones de reservas cambian de año en año. Además, otros factores que provoca grandes cambios en este dato son los nuevos descubrimientos de yacimientos o incluso cuando los ya existentes se evalúan más a fondo, a medida que se extraen las reservas existentes, se pueden ir encontrando ramificaciones o nuevas formaciones que prolongan la que ya está siendo explotada.

Venezuela y sus reservas

Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con 303.000 millones de barriles. No obstante, hay que destacar que el crudo del Orinoco y otras variedades del país son crudos con mucho azufre y residuos minerales que encarecen el proceso de refino. Aunque es un petróleo que se puede extraer y llegaría a ser rentable a los precios de hoy, Venezuela tiene grandes problemas para mantener su industria funcionando al pleno rendimiento. Todo hace indicar que cuando el petróleo deje de ser una fuente de energía dominante, aún quedarán cientos de miles de millones de barriles de crudo bajo su suelo.

Arabia Saudí, mayor exportador de crudo del mundo, cuenta con unas reservas de 262.000 millones de barriles; Irán cuenta con 208.000 millones de barriles; Canadá con unos 160.000 millones de barriles recuperables, aunque la mayoría se encuentran en lo que se conoce como arenas bituminosas (una mezcla de arena, arcilla y bitumen de las que se puede extraer crudo); Irak tiene 145.000 millones; Emiratos Árabes Unidos cuenta con 107.000 millones de barriles; Rusia cuenta con 80.000 millones de crudo recuperable (Moscú está invirtiendo para producir todo lo posible); Libia 48.363 millones; EEUU con 41.200 millones de 'oro negro' recuperable... para encontrar el primer país que se se encuentre en el Viejo Contienen, sin tener en cuenta a Rusia, hay que irse hasta Noruega, que tiene 7.000 millones de barriles recuperables de crudo.

Estas reservas recuperables de petróleo no tienen nada que ver con las reservas de crudo comerciales (las que mantienen las empresas petroleras en tanques y oleoductos), ni con la reserva estratégica de EEUU (son propiedad del Estado). Estas son reservas de crudo ya extraído, almacenado y operativo. Por ejemplo, EEUU ha liberado en los últimos meses varios millones de sus reservas de petróleo, lo que dejará su reserva estratégica en 345 millones de barriles, la cifra más baja desde 1980. El año pasado ya vendieron 180 millones para controlar la subida de los precios y ayudar en el suministro al resto del mundo una vez que se habían establecido los vetos a Rusia.

Grandes productores de petróleo

No obstante, como se señalaba anteriormente, contar con grandes reservas de petróleo no supone per se una gran producción de petróleo. Para producir petróleo es necesario capital (maquinaria, tecnología y capital humano). Muchos países que cuentan con grandes recursos naturales, como Venezuela, Nigeria o Libia, no tienen la capacidad, por el contrario, de producir grandes cantidades de petróleo, ya sea por la dificultad para extraerlo con la tecnología disponible en esos países, por la corrupción de los regímenes que dominan las esferas políticas de algunos de ellos o por otras variables.

Por el contrario, países con menos petróleo, como es el caso de Noruega, pero bien gestionados, pueden aprovechar una mayor parte de sus reservas disponibles. Noruega, con 7.000 millones de barriles de crudo de reservas recuperables, produce alrededor de 2 millones de barriles de petróleo diarios. Mientras que Venezuela, que tiene unas reservas de 'oro negro' que multiplican por más de 40 a las de Noruega, no llega a los 800.000 barriles diarios.

En el ranking de productores de crudo, EEUU aparece en primera posición con 11 millones de barriles producidos por día (mbd), Arabia Saudí produce 10,4 mbd, Rusia bombea 9,7 mbd, Canadá unos 4,5 mbd, Irak alrededor de 4 mbd y China unos 3,8 mbd. Los países de la OPEP+ (donde se encuentra Rusia) podría producir más petróleo, pero se encuentran inmersos en un proceso de recortes voluntarios de la producción para mantener el precio del petróleo en niveles elevados.

