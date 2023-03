Por qué los 'millennials' son la generación que más deuda acumula en relación con sus ahorros

El Informe Anual de Ahorros de Emergencia de 2023, elaborado por la empresa de servicios financieros Bankrate, indica que los 'millenials' son la generación con mayor tendencia a poseer más deuda en su tarjeta de crédito que ahorros de emergencia. Este estudio se realizó preguntando a más de 1.000 personas, en español y en inglés, en enero del presente año.

Bankrate indica que el 45% de los 'millennials' (aproximadamente entre 27 años y 42 años) y el 44% de la 'Generación X' (de 43 años a 58 años) han admitido deber una cantidad mayor de dinero en sus tarjetas de crédito que aquella suma que han ahorrado para posibles emergencias financieras.

Sin embargo, de acuerdo con la misma compañía, en los más jóvenes ya en edad adulta (Los 'Z', con entre 18 años y 26 años) el porcentaje se reduce al 38%, y para los 'baby boomers' (de 59 años a 77 años) la cifra baja a en torno al 25%.

¿Qué significan estos datos?

Por su parte, el trabajo de investigación encontró que los 'X' son los que más tienden a utilizar sus tarjetas para amortizar un gasto inesperado de 1.000 dólares, en vez de acudir a sus ahorros. La directora de Asuntos Externos en Credit.org, Melinda Opperman, comenta que este hecho puede reflejar la dependencia excesiva de estos y de los 'millenials' con las tarjetas de crédito.

"Cuando generaciones enteras poseen más deuda que ahorros de emergencia, eso señala que han estado utilizando sus tarjetas de crédito precisamente como fondos de emergencia. Y eso tiene que cesar cuanto antes", sentencia Opperman a CNBC Make It.

Por su parte Matt Schulz, analista de crédito jefe en la plataforma de préstamos en línea LendingTree, concuerda con la experta de Credit.org, comentando que muchos 'X' y 'millennials' ven sus tarjetas de crédito como "fondos de emergencia de facto".

El problema de usar la tarjeta con este fin

Los expertos concuerdan en que esta forma de proceder puede hacer que la persona quede atrapada en una deuda a largo plazo, y por ello advierten de dicha práctica. Y es que si bien la tarjeta de crédito permite amortizar compras con el tiempo, existe la posibilidad de que los intereses sean elevados y ello dispare la cantidad debida. En el caso de España, Kelisto ofrece el ranking mensual de febrero de 2023 sobre las que considera como mejores tarjetas de crédito, basándose en factores como el Tipo de Interés Nominal (TIN) o la cuota anual, entre otros.

"A no ser que alguien posea una vía rápida hacia el reembolso, entonces la deuda de la tarjeta de crédito se convierte en algo problemático. Y ello no reemplaza a los ahorros porque estos últimos son, en esencia, nuestro propio dinero libre de cargas", argumenta el analista económico de Bankrate, Mark Hamrick.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los elevados niveles de inflación actuales dificultan el ahorro. Con respecto a la misma encuesta, casi el 70% de los preguntados afirma que el aumento generalizado en los precios ha disminuido su capacidad para acumular capital. Con respecto a un año antes, concretamente enero de 2022, el porcentaje se ha disparado en 21 puntos (desde el 49%).

Lograr el equilibrio entre deuda y ahorros

Volviendo a Opperman, esta advierte de que las personas que se encuentren en el dilema de tener más deuda en estas tarjetas que ahorros de emergencia deben centrarse en amortizar la deuda, relegando los ahorros a un segundo plano. "Paga primero tus deudas, después redirige ese dinero que dedicabas mensualmente a ello hacia los ahorros", añade la misma.

Entonces, dos métodos para afrontar la deuda son:

-El método bola de nieve: comenzar por las deudas menos cuantiosas, sin importar los tipos de interés, y terminar por las más grandes.

-Método avalancha: se comienza amortizando aquellas deudas con intereses más elevados, y se termina con las que cuentan con los intereses más bajos.

No olvidarse de los ahorros

A pesar de establecer claras prioridades, Opperman dice que durante el pago de las deudas uno no debe olvidarse de localizar algo de dinero en los ahorros de emergencia, por muy insignificante que sea la cantidad.

"Si tu presupuesto solo te permite dedicar un pequeño porcentaje de tus ingresos, por ejemplo un 3%, igualmente está bien para comenzar. La idea es establecer el hábito de ahorrar, y promoverlo incluso cuando se están utilizando los fondos para gastos discrecionales a pagar las deudas", explica Schulz. Además, el hecho de acompañar la amortización de deudas con cierto ahorro ayuda también a evitar que se acumule más deuda en la tarjeta de crédito, especialmente cuando un gasto inesperado haga acto de presencia.

"Muchos estadounidenses amortizan la deuda de sus tarjetas de crédito, tan solo para ver que tienen que comprar una rueda nueva para su coche, y tiran de su tarjeta porque no cuentan con otra forma de pagarla. Los ahorros son la clave para romper el círculo vicioso de la deuda del que mucha gente no parece poder escapar. Si tienes ahorros, significa que cuando finalmente logres el equilibrio en tu saldo, será más probable que lo mantengas y no vuelvas a endeudarte", asegura Schulz.