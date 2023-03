CEOE evita pronunciarse "de momento" sobre la propuesta salarial de los sindicatos

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha evitado rechazar la oferta enviada por las asociaciones sindicales la pasada semana, "de momento". Así se ha pronunciado hoy tras la reunión mantenida el lunes. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) analizó la propuesta que abogaba, entre otras cosas, por aplicar una subida retroactiva del 5% en 2022. Garamendi ha enmarcado la negociación en la reunión que mantendrá con los sindicatos el próximo lunes, 13 de marzo.

En declaraciones a la prensa durante su asistencia a una jornada sobre comercio electrónico organizada por la patronal financiera Asnef, Garamendi ha precisado que ayer se produjo una reunión interna en CEOE donde hubo distintas opiniones sobre la propuesta sindical.

"Hay cosas con las que podemos estar de acuerdo y otras no. El día 13 tenemos la mesa y plantearemos los temas", ha dicho Garamendi, que ha añadido que habrá aportaciones empresariales a la propuesta de CCOO y UGT.

Garamendi ha afirmado que la CEOE "no se ha levantado de la mesa" de esta negociación, como declaró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha apuntado que la patronal estaba esperando una propuesta de los sindicatos desde el pasado 19 de enero.

"De momento no la hemos rechazado", ha remarcado Garamendi, aunque sí ha considerado un "error" que los sindicatos hicieran pública su propuesta antes de llevarla a la mesa de negociación. "Lo normal es que la hubieran traído a la mesa y no que nos enteremos por la prensa", ha denunciado.

En el texto remitido de forma conjunta por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), planteaban a la organización presidida por Antonio Garamendi una retomar la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en la que plantean una subida del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, revisables en función de una cláusula que tenga en cuenta la inflación y la situación económica de las empresas.

Desde la patronal apuntan que los empresarios no ven con buenos ojos una subida para un ejercicio ya cerrado y se inclinan más por extender un eventual nuevo AENC hasta 2025. De igual modo, aunque la patronal no haya enviado una contraoferta, en el seno de la organización no ven sentido a que las subidas planteadas sean superiores a lo pactado en los convenios, un 2,8% hasta enero.

Tampoco convence en la patronal el diseño de la cláusula planteada por los sindicatos y que combina la inflación con la situación económica de las empresas en base a un índice de nueva creación con información de la Agencia Tributaria. También rechazan la petición de los sindicatos al Gobierno para que, si no se alcanza un acuerdo, tome medidas fiscales con cambios en el Impuesto de Sociedades.

Los empresarios inciden en que las cláusulas deben comprender factores como la productividad de los trabajadores y recuerdan a los sindicatos que la AENC va más allá del aspecto salarial y que han de tratarse más puntos.

Toma de contacto

Tanto patronal como sindicatos han repetido en numerosas ocasiones su intención de volver a sentarse a la mesa de negociación, afeando al Gobierno que legisle en materias que deberían estar sobre el papel de la AENC.

De todos modos, volverán a verse las caras en una reunión, el próximo lunes, para intercambiar pareceres y retomar la negociación colectiva.

En caso de que ambas partes salgan sin acercamiento del encuentro, desde los sindicatos advirtieron en semanas previas que retomarán su campaña de Salario o Conflicto.