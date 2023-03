Lagarde cree que la banca suavizará las hipotecas variables para evitar la morosidad

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que los bancos están preparados para "negociar y suavizar a lo largo del tiempo" la carga que están soportando las familias con hipotecas de tipo variable debido a las subidas acometidas el último año. En ese sentido, señala que "a los bancos les interesa hacerlo porque saben que, cuando la inflación esté controlada, los tipos de interés finalmente se reducirán" y no quieren "tener préstamos morosos".

Lagarde, en una entrevista concedida al diario El Correo, deja claro que bajar la retribución de los banqueros no le corresponde al BCE. No obstante, piensa que "hay una parte reputacional de este tipo de decisiones que a los responsables de los bancos no se les debería escapar". Además, vuelve a incidir en que una de las cuestiones que más le preocupa a la institución sobre el nuevo impuesto excepcional a la banca española es su posible impacto en "la estabilidad financiera y en la solidez" de las entidades bancarias.

Por otro lado, la presidenta del BCE se muestra en contra de vincular la subida de las pensiones con la evolución de la inflación. Según ella, "la indexación de la inflación no nos ha ayudado en el pasado", más bien al contrario, ya que contribuyó al descontrol de los precios y provocó que las economías se quedaran atrapadas. Por todo ello, la presidenta del BCE no cree "que sea buena idea volver a eso".

En cambio, sí que está a favor de que los empresarios y los sindicatos españoles firmen un pacto de rentas para trabajar conjuntamente en una salida a la actual situación. Este escenario "requiere de adultos que puedan sentarse en una sala y decidir cuál es el interés de todas las partes interesadas, no solo de una frente a las demás, sino de todas ellas", detalla Lagarde. A lo que añade que "es lo más inteligente" y espera que sea posible, incluso aunque en España parezca imposible.

Preguntada por si volverá a subir los tipos otro medio punto en la reunión de marzo, la presidenta del BCE apunta que "es muy probable". Asimismo, reitera que la institución que dirige "no tiene un techo" y que la dirección sigue siendo muy clara: "debemos seguir tomando las medidas que sean necesarias para devolver la inflación al 2%". Y en cuanto a cuándo cambiará el rumbo de la institución, Lagarde se basará en los datos.