PP y Vox corrigen su "error" y aprueban las deducciones fiscales para familias numerosas dos meses después

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han aprobado este miércoles en el Pleno de las Cortes de Castilla y León su Proposición de Ley de Medidas Tributarias, que introduce rebajas fiscales para las familias numerosas y que no se aprobaron en diciembre por un error en la votación.

Las "mejoras" fiscales introducidas en esta normativa se aplicarán con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, como han defendido los procuradores de los grupos que sustentan al Gobierno.

Además, PP y Vox no han aceptado ninguna de las enmiendas de la oposición. No obstante, se han tnido que votar de forma individual y por llamamiento la enmienda de Ciudadanos defendida por Francisco Igea para asegurar una ayuda de 1.000 euros mensuales a los enfermos de ELA, una iniciativa que finalmente no salió adelante por el voto en contra de los procuradores de PP y Vox.

La Proposición de Ley aprobada introduce la mejora de las deducciones por familia numerosa, algo que beneficiará a 31.000 familias con esta condición en la Comunidad sin límite de ingresos. Así, las familias numerosas podrán deducirse con carácter general 600 euros. En el caso de que se trate de una familia con 4 hijos será de 1.500, mientras que una con 5 hijos tendrá una deducción de 2.500 euros, incrementándose en 1.000 euros por cada hijo a partir del sexto.

Además, la norma regula el aumento de 3,5 a cinco veces el Iprem el límite máximo de renta para acceder a la vivienda pública.

En materia de tributos la Proposición de Ley establece deducción en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, el incremento en más de un 10 por ciento del valor máximo de la vivienda sobre el que se va a aplicar la deducción (de 135.000 euros a 150.000 euros) y en más de un 10 por ciento la base máxima anual de deducción (que incluye, fundamentalmente, en caso de financiación ajena la amortización del capital y los intereses hipotecarios), pasando de 9.040 euros a 10.000 euros anuales.

A través de esta Proposición de Ley también se abre la puerta a la contratación de médicos extracomunitarios en la Comunidad siempre que cuenten con una titulación homologada por el Ministerio de Sanidad e incluye la posibilidad de que los locales de uso comercial, sobre todo aquellos que estén en el medio rural, puedan convertirse en viviendas tras cuatro años en desuso, una opción que ahora se fijaba en ocho años.

En materia de medio ambiente, se avanza en el mejor aprovechamiento de montes, mediante una regulación específica de las contraprestaciones económicas mínimas en usos especiales y privativos del dominio público forestal, proporcionando un marco jurídico "seguro" tanto a las empresas que prevean invertir en los montes catalogados, como a los propietarios.

Del mismo modo se incluyen la posibilidad de habilitar subvenciones para proyectos integrales para la dinamización de zonas con problemas demográficos, que faciliten la atracción de personas, en especial jóvenes y familias para vivir en Castilla y León.

