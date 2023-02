Esto es lo que se quedará Hacienda si te dan el cheque de 200 euros

Hasta cuatro millones de españoles podrían beneficiarse del cheque de 200 euros de ayuda contra la inflación que se puede pedir desde la semana pasada en la página web de la Agencia Tributaria. Un pago único que en algunos casos puede tener un impacto en la Renta.

La razón es que el cheque no es un dinero exento de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que en determinados supuestos (no en todos) se practicarán retenciones por el IRPF a esos 200 euros. Pero este efecto no se verá en un par de meses, cuando empieza la Campaña de la Renta, sino en la Renta del año que viene, dado que este cheque se cobra en 2023 y no será hasta 2024 cuando el contribuyente medio regularice su situación Hacienda.

Tal y como informan en la plataforma especializada TaxDown, el cheque de 200 euros contará como ganancia patrimonial en la declaración de la Renta, por lo que habrá que tributar por él como con el resto de esas ganancias patrimoniales.

El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre en el que se aprueba el cheque de 200 euros explica en su artículo 74 (puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado) que "las ayudas reguladas en este capítulo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre". Esta ley es la Ley General de Subvenciones y contempla los casos en los que las ayudas no figuran como ganancias patrimoniales.

Al quedar fuera de la ley, el cheque de 200 euros se considerará por Hacienda (que no lo ha detallado en su página web, lugar en el que se tramita la solicitud) como una ganancia patrimonial. El impacto de esta consideración será diferente en función de cada caso:

-Las personas que no estén obligadas a hacer la declaración de la Renta por no llegar a los ingresos suficientes no tributarán por el cheque.

-Las personas obligadas a presentar la declaración de la Renta tendrán que tributar por el cheque de 200 euros, aunque la tributación dependerá de su nivel de ingresos. TaxDown estima que para unos ingresos de 23.500 euros anuales Hacienda podría retener unos 30 euros.

Qué personas pueden cobrar el cheque de 200 euros de Hacienda

Tal y como explica la Agencia Tributaria en su página web, las personas que pueden cobrar el cheque de 200 euros debieron cumplir los siguientes requisitos a 31 de diciembre de 2022:

-Tener ingresos inferiores a 27.000 euros anuales y un patrimonio (sin contar la vivienda habitual) inferior a 75.000 euros.

-Haber realizado una actividad por cuenta ajena o propia en la que haya estado dado de alta en la Seguridad Social o haber percibido una prestación o subsidio por desempleo.

-Tener la residencia en España a lo largo de ese ejercicio.