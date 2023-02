Dos horas y media de deporte semanal ahorrarían a Europa "miles de millones de euros al año"

El informe ¡Demos un paso adelante! Abordar la carga de la actividad física insuficiente en Europa, llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha evidenciado que aumentar la actividad física podría ahorrar a Europa "miles de millones de euros al año".

En la actualidad, Alemania, Italia y Francia tienen la mayor carga en el gasto sanitario de la UE de sedentarismo. En este sentido, el informe estima que estos tres países gastarán entre 2022 y 2050 una media de 2.000 millones, 1.300 millones y 1.000 millones, respectivamente, en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la inactividad física.

On average, EU countries will spend EUR 14 per capita each year on treating the consequences of low #PhysicalActivity, equivalent to a total of 8 billion Euros (PPP).



