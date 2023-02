Paolo Gentiloni: "Necesitaremos un fondo comunitario para impulsar la competitividad"

Las previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea plantean un escenario más halagüeño de lo esperado, con la Unión Europea y una eurozona esquivando la recesión técnica pese a la guerra y los altos precios de la energía. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dijo en una entrevista con medios europeos, con ElEconomista como representante de la prensa española, en los próximos días se dará a conocer la evaluación de la Comisión Europea sobre el tercer pago del plan de Recuperación español. Además, adelantó que Bruselas prepara una propuesta para efectuar pagos parciales cuando no se hayan cumplido todos los hitos y objetivos asociados a un pago de los fondos Next Generation y puso en valor la financiación a disposición de los Estados miembro.

La Ley de la Reducción de la Inflación estadounidense ha suscitado gran polémica en la UE ¿Cuál es la cuantía de los fondos europeos que ya se dedican a las tecnologías limpias?

La cuantía de los planes de Recuperación que ya se ha otorgado a los Estados miembro es de unos 143.000 millones de euros, en subvenciones y préstamos. Alrededor del 40% se refiere a la transición verde y alrededor del 26% a innovación. Los Estados miembros han comprometido hasta ahora 200.000 millones de euros para gasto climático y 128.000 millones en gasto digital. En varios países, especialmente aquellos con planes más grandes, los tres primeros años se concentraron en reformas. Los hitos y objetivos relativos a las inversiones llegan este año y se incrementan substancialmente el que viene. Si miro, por ejemplo, a Italia o España, esta es, más o menos, la situación.

Sobre la flexibilización de fondos europeos, sean los fondos Next Generation o los fondos de Cohesión, algunos países están presionando para que se establezcan condiciones para su uso. ¿Cree que será fácil?

Hemos publicado una nueva orientación en febrero, tratando de dar detalles sobre el artículo 21 del Reglamento, que se refiere a las circunstancias objetivas para la actualización de los planes. Lo que pedimos a los Estados miembro es que concentren la propuesta en un solo envío. Este es el caso de países como España que tienen el nuevo capítulo de RePowerEU, más subvenciones de las previstas como resultado de la nueva clave de reparto, los préstamos, que probablemente España solicitará por una cantidad significativa y la posibilidad de adaptar los planes a estas circunstancias objetivas en base al articulo 21. El martes el Consejo, probablemente, aprobará nuestra propuesta de actualización del plan alemán.

¿Cuántos países cree que presentarán la actualización de los planes de Recuperación para acceder a esa financiación?

Cada uno presentará algo. No todos los países tienen la misma fusión de los cuatro temas que he mencionado para España. Todos los países tienen el nuevo capítulo RePowerEU y la posibilidad de pedir actualizar algunos de los programas del Plan de Recuperación. Otros países también tienen la nueva asignación de recursos y la posibilidad de pedir préstamos, que no será sólo de España. Según mi estimación, creo que tendremos en total 100.000 millones en solicitud de nuevos préstamos. Esto dejará para los préstamos de RePowerEU algo así como 120.000 millones.

La Comisión Europea dará más flexibilidad para los fondos, especialmente, para los de Recuperación. ¿Habrá negociaciones con los Estados miembros?

Hay un equilibrio, este equilibrio se basa en la regulación. Y esta es la razón por la que acabamos de publicar nuevas directrices para esta revisión de los planes, son bastante precisas y las aplicaremos. Queremos abordar caso por caso. Sabemos que tenemos un plazo, finales del 2026. Hay planes que necesitan ser revisados y actualizados, serán discutidos caso por caso. Al tratarse de la primera vez que usamos un mecanismo común, no podemos dejarlo en negociaciones bilaterales sin un marco común. Esta es la razón por la que adoptamos esta orientación y pronto, creo, adoptaremos otra orientación sobre los pagos parciales.

¿Puede explicar un poco en qué consisten estos pagos parciales?

Es lo que sucede a los planes y países que no han alcanzado un objetivo o un hito específico. Es algo que también el Tribunal de Cuentas pidió a la Comisión, que adoptara esta metodología para los pagos parciales. Necesitamos reglas.

Este fin de semana se cumplía el plazo para la evaluación de Bruselas del tercer pago del Plan de Recuperación español. ¿Tiene la Comisión la evaluación realizada? Y considerando que incluye ciertos compromisos adicionales asociados al hito 173, sobre el control y auditoria de los fondos. ¿Ha cumplido España con esos objetivos? ¿O se arriesga a ser el primer pago parcial?

No, no creo que este sea el primer pago parcial. Estamos trabajando intensamente para finalizar nuestra evaluación, y creo que la finalizaremos en los próximos días. Está casi hecho. España ha sido muy eficaz en esto hasta ahora. Y como siempre, tiene las ventajas, pero también desventajas de ser los primeros. España ha sido el primer país en recibir un desembolso. Y es el primero, ahora que estamos del tercer desembolso. Y entiendo que la carga para la administración española es enorme porque tienen que presentar la adenda acceder a los 84.000 millones de préstamos, 7.000 millones de subvenciones reasignadas según la nueva clave de reparto y los nuevos capítulos para RepowerEU. El trabajo está de facto completado en el tercer desembolso. Mucha presión. Las autoridades españolas querían ser las primeras en esta historia. Y, honestamente, creo que esto fue al menos hasta ahora, apoyado por el nivel de crecimiento. Si miramos a los resultados españoles del año pasado y también del año que viene, vemos que España, después de sufrir una de las peores crisis en 2020, ahora es uno de los países con niveles de crecimiento más fuertes. Así que entiendo que hay mucha atención también porque España está abriendo el camino. En las primeras auditorías del Tribunal de Cuentas, el primero es siempre España.

Hasta el momento, ¿está la Comisión Europea satisfecha con la gestión de los fondos de Recuperación en España?

Aquí tenemos que evaluar si los famosos objetivos e hitos no se cumplen. España está con la tercera solicitud de desembolso y hasta ahora con bueno resultados. Luego discutiremos. Luego empezaremos a discutir la reforma de las pensiones...

Después de señalar en sus previsiones de invierno el riesgo de la inflación subyacente en España. ¿Prevén que tome la senda descendente en algún momento este año?

El nivel de inflación, por supuesto, bajará, como en otros Estados miembro. Y, en mi opinión, las autoridades estaban actuando bien. Y están haciendo lo que pedimos. No sólo en España, hay discusiones internas sobre si esto funciona o no para la economía.

El ministro de finanzas de Italia ha hablado de extender un año más los planes de Recuperación. Tendría que ser un acuerdo unánime. Pero, ¿cree que es una buena idea explorarlo, al menos?

No sé si hay alguien listo para iniciar este procedimiento, que tiene que pasar por la aprobación de los parlamentos.

Pero tenemos años antes de 2026

De momento tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en la puesta en marcha de estos planes, Tenemos unas perspectivas económicas mejores de lo esperado. Efectivamente. El crecimiento de la UE fue más fuerte que el de China y EEUU en 2022. Nunca en mi vida habría esperado que el crecimiento de Italia fuera más fuerte que el de China. Y esto ocurrió en 2022. Y todos recordamos las palabras del verano pasado, que eran recesión profunda, apagones, estanflación, etc. Así que esto es bueno. Pero al mismo tiempo, tenemos que evitar la perspectiva de la economía europea de volver a la normalidad, interpretando como normal el bajo crecimiento que tuvimos para el largo período reciente. Si nos fijamos en las cifras, tenemos un buen nivel de crecimiento en estos años. Además, los países con un espacio fiscal limitado tuvieron un buen crecimiento en 2021- 2022. Estamos evitando la recesión. Vemos que el nivel de inversión pública no está disminuyendo en la UE, Y esto también es por el Plan de Recuperación. El dinero está ahí y potencialmente está en los cientos de miles de millones para tecnologías limpias, de aquí al 2026.

¿No necesitamos más dinero?

Estábamos hablando de tiempo. ¿Necesitamos más tiempo? Es muy desafiante el procedimiento. Y concentrémonos en la implementación. ¿Necesitamos más dinero? Creo que todos debemos ser conscientes de la montaña de inversiones que tenemos por delante. Las cifras rondan los cientos de miles de millones de inversiones adicionales al año, desde ahora hasta 2030, 150.000 millones de inversión adicional al año. Por supuesto, la gran mayoría serán inversiones privadas. No compete a las finanzas públicas.

¿Seguiremos necesitando este enfoque común en el futuro?

Por ejemplo, en la competitividad de nuestra industria, en mi opinión, definitivamente, sí. Por supuesto, las respuestas nacionales son cruciales para este desafío. Pero no basta con confiar únicamente en las respuestas nacionales. Se relajan las normas sobre ayudas de Estado para que cada uno de los países utilicen sus propios recursos para abordar los retos en competitividad. Creo que deberíamos identificar las necesidades y los proyectos que tienen claramente un valor añadido si se abordan a escala europea. No me refiero a una especie Next Generation número dos. No me refiero a una nueva financiación común que se distribuya entre los Estados miembros. Me refiero a proyectos y programas comunes que necesiten una escala europea que sean financiados. Este es el fundamento de este fondo de soberanía: proyectos a escala europea. Creo que el presupuesto europeo debería ser capaz de apoyar esto. Pero esto vendrá con el debate de los próximos meses.

Sobre el fondo soberanía. El comisario Thierry Breton también habló de la idea de un nuevo instrumento SURE. ¿Está fuera de la mesa?

Si se refiere a un SURE alguien podría pensar que usted se refiere a sistema de apoyo temporal del empleo como los ERTE. El SURE es una herramienta basada en préstamos para los Estados miembro con un espacio fiscal más limitado en vista del endurecimiento de las condiciones financieras en los mercados. Un gran número de Estados miembro utilizaron este mecanismo, 19 de 27. No teníamos la misma gran cantidad para el plan de Recuperación, sólo teníamos ocho estados miembros pidiendo préstamos, pero ahora el número crecerá. Hay que abordar lo que llamamos el riesgo de fragmentación del mercado único. Seguimos sin utilizar cierta cantidad de préstamos. Así que no estoy poniendo presión en esto por ahora. Pero creo que siempre tenemos que tener en cuenta lo importante que es evitar la fragmentación en el mercado único y permitir a los estados miembros con un espacio fiscal más limitado para manejar la necesidad de inversiones que está ahí. La cuestión de hacer frente al riesgo de fragmentación no va a desaparecer. Y es comprensible.

Una vez se gasten los préstamos del plan de Recuperación, ¿necesitaremos un instrumento para solucionar la cuestión de la fragmentación?

Sí. Es el resumen, aunque no lo diría de esa manera.