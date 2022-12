Cuando la inflación hace que te plantees decirles a tus hijos que Papá Noel no existe

A días que termine el año 2022, podemos decir que la inflación posiblemente haya sido la palabra económica más usada. Y es que no ha dado tregua en ningún momento, en un año que ha estado marcado por la crisis energética y por el temor a una eventual recesión mundial.

La subida de precios ha afectado a todos los bolsillos. Esta situación, ha hecho que la próxima Navidad quede en una cuesta que a más de uno dejará a medio subir. Como le está pasando a Raquel, una madre escocesa, que se ha planteado decirles a sus cuatro hijos menores de diez años que Papá Noel no existe, porque no tiene suficiente dinero para darles regalos.

En un video que se ha viralizado en TikTok, la madre de 30 años cuenta que su actual situación laboral está marcada por encontrarse en el paro y que ha estado condicionada por la "difícil" tarea que ha sido criar y cuidar a sus cuatro hijos.

Además, de que los altos precios, sobre todo de las guarderías, no le acompañan en su día a día cuando pretende salir a buscar trabajo.

Inflación y crianza

"Si tuviera una familia que me ayude, volvería a trabajar. La gente dice que estoy sentada todo el día, pero he sido una madre trabajadora y, ahora, que me quedo en casa cuidando a mis cuatro pequeños, siento que estoy haciendo el trabajo de diez personas", señala Raquel en la red social.

En cuanto a la subida de precios, la madre cuenta que "estamos criando a cuatro niños con el dinero para criar a dos".

Tras la publicación, Raquel se ha visto inundada con mensajes que le dicen que no debería haber tenido "tantos hijos". En su respuesta, la mujer de 30 años, señala que "odio que la gente me diga que no debería haber tenido a los niños que no puedo mantener".

Raquel durante mucho tiempo ha tenido que privarse de regalos para su pareja y para ella misma. Ya que, como ella señala, "todo" es para sus hijos. "Solo quiero hacerlos felices. No quiero que se sientan avergonzados y como padres haremos cualquier cosa. Siempre estoy pensando en maneras para salir adelante".

La oscura Navidad de Raquel

Para esta mujer escocesa, la Navidad de blanca no tiene nada. "Es horrible antes de Navidad, me enferma físicamente. Mi hija también tiene su cumpleaños justo antes del 25 de diciembre", exclama.

"Puedes sentirte avergonzado cuando tomas algo gratis para regalar y golpea tu orgullo. Estamos peleando una batalla imposible", sentencia en el registro audiovisual.

Menos gasto español en esta Navidad

En España, el 32% de los ciudadanos tiene intención de gastar menos que el año pasado en sus compras de navidad, lo que supone un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a 2021.

Así se refleja en la última edición del estudio de Intención de gasto en Navidad del Observatorio Cetelem, que analiza el gasto previsto en este periodo en comparación con años anteriores.