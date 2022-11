Estas son las enfermedades que te pueden dar una pensión de incapacidad permanente

Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del ramillete de pensiones contributivas de nuestro país. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, cada mes se abonan más de 950.000 prestaciones de este tipo, probablemente el más especial dentro de las contributivas.

La razón es que, aunque para su concesión la Seguridad Social sigue una serie de procesos, lo cierto es que una incapacidad permanente no se trata de una realidad tan determinable como lo es la jubilación (un trabajador cumple esa edad y acumula un nivel de cotización) o la viudedad (se puede acreditar un fallecimiento que da derecho a la pensión si existe matrimonio o pareja de hecho).

Dentro de los 135 días hábiles que tiene la Seguridad Social para decidir si concede la pensión por incapacidad permanente o no, el solicitante no solo tendrá que entregar toda la información referente a su estado físico, ya que además tendrá que pasar por el tribunal médico, que emitirá un dictamen no vinculante pero sí muy tenido en cuenta por la dirección provincial de la Seguridad Social, la encargada de decidir.

En este paso del proceso y en los largos tiempos de espera es normal que el solicitante se pregunte cuántas opciones tiene de conseguir la pensión de incapacidad permanente y si la enfermedad o dolencia que sufre la garantiza dicha prestación. Preguntas para las que no hay una respuesta segura.

En primer lugar, porque la Seguridad Social no tiene un listado con las enfermedades que 'dan' una pensión de incapacidad. En segundo lugar, porque ese listado tampoco puede existir. Tal y como informa en su página web el bufete especializado Campmany Abogados, lo que realmente importa es el enfermo y no la enfermedad. Esto quiere decir que lo que hay que conocer es la influencia de la enfermedad o dolencia en la vida diaria o laboral del solicitante, ya que los efectos de esa enfermedad no son homogéneos y pueden ser muy diferentes en función del paciente.

Con todo, la experiencia acumulada en múltiples gestiones de solicitudes hace que el bufete pueda elaborar una lista de enfermedades y dolencias que tradicionalmente han derivado en un mayor número de concesiones de pensiones de incapacidad permanente. Esta lista no es una biblia, solo se trata de un documento informativo y aproximativo que en ningún caso asegura que el hecho de tener una de estas enfermedades garantiza el cobro de la pensión.

Este es el listado completo de enfermedades elaborado por Campmany Abogados (están ordenadas por secciones y por orden alfabético):

Alergología

-Dermatitis

Aparato digestivo

-Colitis ulcerosa

-Enfermedad de Crohn

-Obesidad mórbida

-Pancreatitis crónica

Cardiología

-Arterioesclerosis

-Cardiopatías

-Miocardiopatías

Enfermedades cardiovasculares

-Aneurisma

-Arteriopatías

-Fibrilación auricular

-Hipertensión pulmonar

-Infartos agudos de miocardio

-Insuficiencia mitral

-Síndrome Wolf-Parkinson-White.

-Taquicardias

-Tetralogía de Fallot

Enfermedades psíquicas

-Adicción a las drogas, ludopatía o alcoholismo

-Agorafobia

-Depresión

-Esquizofrenia

-Límite de personalidad o por estrés postraumático

-Síndrome Burnout

-Trastornos de ansiedad

-Trastorno bipolar

-Trastorno obsesivo compulsivo

Medicina interna

-Fibromialgia

-Lupus eritematoso sistémico

-Sensibilidad química

-Síndrome de fatiga crónica

Nefrología

-Insuficiencia renal crónica

-Trasplante de riñón

Neumología

-Apnea del sueño

-Asma profesional u ocupacional

-Enfermedades respiratorias provocadas por amianto

-Enfisemas

-EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

-Sarcoidosis

Neurología

-Alzheimer

-Charcot-Marie-Tooth

-Demencia

-Esclerosis múltiple

-Ictus

-Miastenia gravis

-Migrañas

-Neuropatía periférica

-Parkinson

-Síndromes Arnold Chiari, de Lambert-Eaton y Post Polio

-Traumatismos craneoencefálicos

Oftalmología

-Desprendimiento de retina

-Glaucoma

-Neuropatía óptica

-Pérdida de visión

-Uveítis

Oncología

-Cáncer de mama

-Cáncer de pulmón

-Cáncer de recto

Otorrinolaringología

-Hipoacusia

-Síndrome de Ménière

Reumatología

-Artritis reumatoide o psoriásica

-Enfermedad de Behcet

-Espondilitis anquilosante

-Fatiga crónica

-Fibromialgia

Traumatología

-Enfermedad de Perthes

-Gonartrosis

-Hernia cervical

-Lumbalgia

-Patologías graves de la mano, cadera, hombro, codos o pies

-Síndrome cola de caballo.