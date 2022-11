Estos son los consejos de Bill Gates sobre finanzas personales: "Hay que adelantarse a la crisis"

Nadie puede discutir la capacidad de Bill Gates para crear un imperio con Microsoft casi generando todo un sector empresarial, como el mercado de los ordenadores personales. A pesar de que también tiene sus detractores, está ampliamente considerado como uno de los empresarios más inteligentes del mundo. Pero aunque ahora cuente con una de las fortunas más grandes del mundo, Gates es conocido también por utilizar su dinero de forma responsable, tanto de forma personal como ahora a través de su fundación.

A lo largo de su carrera, Gates ha ido ofreciendo algunos consejos financieros a lo largo de los años, que hemos recopilado aquí.

Trabajar para crear un fondo de emergencia, primer objetivo

Gates cuenta que tenía un hábito desde joven que aplicaba tanto a su vida privada como profesional: quería tener asegurado su nivel de vida y los gastos de su empresa durante 12 meses, teniendo accesible ese dinero, por lo que si lo invertía, lo hacía en mecanismos que le permitieran disponer de él siempre.

En ocasiones ha asegurado que piensa que a veces peca de precavido, pero que se sentía más seguro así.

Cuenta que le generaba ansiedad no disponer de ese fondo de emergencia tanto a nivel personal como en sus empresas. "Siempre tuve que tener cuidado de que no contratáramos a demasiada gente", dijo en una entrevista de 2017 en televisión. "Siempre me preocupaba porque la gente que trabajaba para mí era mayor que yo y tenía hijos, y siempre pensaba: '¿Y si no cobramos? ¿Podré hacer frente a la nómina?. Mi objetivo siempre ha sido adelantarme a una crisis".

Pesimista a corta plazo, optimista a largo

Gates cree que en las finanzas, hay que ser equilibrado y no pecar de optimista o pesimista, sino combinar esas dos visiones a nuestro favor. Gates cree que, en finanzas, los optimistas solo pueden sobrevivir a largo plazo si son suficientemente pesimistas a corto plazo.

Según Gates, "ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista es el mejor enfoque para la mayoría de las personas". Gates cree que ahorrar como un pesimista es una forma de garantizar que siempre se disponga de un colchón financiero. Además, Gates recomienda invertir con optimismo una vez que se ha asegurado ese fondo algo que, por cierto, ha aprendido de su amigo Warren Buffet.

Por último, Gates siempre aconseja que invertir en educación y formación es el mejor uso que se le puede dar al dinero. En 2014, en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit un usuario le preguntó: "¿Cuál es su mejor consejo financiero para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?". Su respuesta fue "invierte en tu formación".