Ray Dalio ve una eurozona en declive por la poca "ética de trabajo" de los europeos

El famoso inversor multimillonario, Ray Dalio, vuelve a la carga. Esta vez, el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, sale a la palestra para referirse a la diferencia existente entre los europeos y el resto del mundo en relación a la ética del trabajo.

Para Dalio, los países de la eurozona están perdiendo su influencia en el escenario mundial debido a la forma en la que trabajan. Es más, asegura que la eurozona es actualmente la tercera potencia más grande del mundo y se enfrenta a un "declive gradual".

Para llegar a hacer esta valoración, Dalio ha usado diferentes factores, como la educación, innovación, fuerza militar y comercio. "Las debilidades de los europeos son la ética de trabajo, inferior al promedio de su gente, y su baja autosuficiencia y su asignación relativamente pobre de mano de obra y capital", señaló Dalio.

En este sentido, la Reserva Federal de San Francisco también coincide con Dalio en que el crecimiento de la productividad de la eurozona es "decepcionante". Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, los países de la UE se encuentran en el extremo inferior en lo que respecta al promedio de horas anuales de los trabajadores.

A pesar de sus críticas, Dalio también ha subrayado las principales fortalezas de la eurozona. Para el famoso inversor, aspectos como su importancia para el comercio mundial, sus fuertes mercados de capital y centros financieros, y su condición de moneda de reserva destacan entre los europeos.

