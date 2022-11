El G7 prepara un escudo ante las catástrofes climáticas

Los siete países más industrializados del mundo (G7) y las 58 naciones que son más vulnerables a impactos climáticos, que están en el V20, presentaron una iniciativa financiera que permite desplegar apoyo de manera inmediata tras una catástrofe de índole climática generada por fenómenos meteorológicos adversos. Esta iniciativa, denominada Escudo Global, fue presentada en el transcurso de la COP27, que se está llevando a cabo en Egipto y va finalizar este viernes y ha generado divisiones sobre quién debe pagar la "factura climática".

El mecanismo de recuperación por medio de seguros va a proveer de financiación a estos países y comienza con una aportación inicial por parte de Alemania, que ostenta la presidencia temporal del G7, de 170 millones de euros y el resto aportarán 40 millones. Además, cuentan con el apoyo de diferentes instituciones, socios no estatales y parte del sector privado, que han subrayado su compromiso con este Escudo Global.

Pero esta medida no ha sido del agrado de todos. De hecho, el mecanismo de "seguros" no ha encantado a todos los países dentro del V20 que mostraron su postura en contra ante este nuevo mecanismo. Por ejemplo, el enviado especial de la Presidencia de Ghana en Foro de la Vulnerabilidad Climática (CVF por sus siglas en inglés) recordó al G7 que deben "movilizar más recursos" porque la crisis climática "no es una guerra abstracta en un país lejano".

Por su parte, la primera ministra de Barbados, Mía Mottley, pidió una especie de "Plan Marshall" que no sea "pan para hoy y hambre para mañana", es decir, que además de reparar el daño climático, permita generar desarrollo en las regiones más afectadas por el cambio climático y los fenómenos adversos.

Según una investigación reciente del V20, esas 58 naciones del grupo han perdido 525.000 millones de euros por los impactos climáticos desde el año 2000. A medida que aumentan los riesgos de pérdidas y daños causados por el cambio climático, el coste del capital y la deuda ha subido a niveles insostenibles, especialmente en las economías vulnerables al clima.

Pero el desbloqueo de este acuerdo lo tienen en su mano tanto China como Estados Unidos. Ambos países son los más emisores de gases de efecto invernadero. De hecho, según un índice que realizan las organizaciones internacionales Germanwatc, NewClimate Institute y CAN International, que se presentó en la cumbre del clima, ambos países representan el 45% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera.

La opinión está dividida: por un lado China dice que, a pesar de ser un gran emisor, no considera que debe aportar dinero a este Escudo Global. Por su parte, Joe Biden ha asegurado que aumentará su ayuda con 11.000 millones al año.