Calviño ratifica que prevé solicitar esta semana el tercer pago de los fondos de Recuperación

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes la intención del Gobierno de presentar a Bruselas la solicitud de los 6.000 millones de euros correspondientes al tercer pago de los fondos de Recuperación, en línea con los mensajes que ha venido lanzando en las últimas semanas.

A su entrada al Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), la titular de Asuntos Económicos ha indicado a la prensa que confía en que "esta semana podamos enviar la tercera solicitud de pago".

Un proceso que ha explicado que el Gobierno está ultimando con la Comisión Europea, con un trabajo intenso y constructivo. Además, Calviño ha añadido que no prevé que haya problemas con este tercer pago, ante los riesgos suscitados de no recibir parte de los fondos por el incumplimiento de ciertos hitos y compromisos asociados a previos pagos de los fondos Next Generation.

En concreto, ha sido la falta de cumplimiento del hito 173 el que ha suscitado revuelo y que se refiere a la implantación de un sistema de auditoría, precisamente, asociado a la gestión de los fondos del Plan de Recuperación.

El tercer desembolso del plan de Recuperación se corresponde con el cumplimiento de 29 hitos y objetivos, de los cuales 20 son reformas y 9 son inversiones. Esta cuantía se sumaría al segundo pago efectuado en julio y que asciende a 12.000 millones de euros y un primer tramo de 10.000 millones de euros que recibió luz verde del Ejecutivo comunitario a finales del pasado ejercicio. Una suma a la que cabría sumar los 9.000 millones de euros de anticipo de agosto de 2021.

Inflación en el 7% en los próximos meses

Además, Calviño ha indicado que prevé que los niveles de inflación en España se mantengan en niveles del 7% en los próximos meses, en línea con la tasa registrada en el mes de octubre, y que retome la senda descendente en 2023.

En este sentido, ha instado a articular bien las políticas económicas para garantizar el control de la inflación "sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo". En un paso más, la vicepresidenta primera ha indicado que "afortunadamente, los datos de nuestro país apuntan a que en el mes de octubre ha habido una bajada importante de la inflación".