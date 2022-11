Hacienda admite que solo ha liberado el 21% de los fondos Next Generation

El Ministerio de Hacienda acaba de reconocer que, en lo que lleva de año, apenas ha realizado pagos del 21,43% de los fondos Next Generation del total de lo presupuestado para el conjunto de 2022. Así lo recoge el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con los datos del tercer trimestre.

En un primer cuadro general, como el que se aprecia en la imagen de la información, referido al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y donde se plasma el despliegue por ministerios, se observa que, de los 28.444 millones de euros aprobados como créditos definitivos, solo se han pagado o liberado, por parte de las arcas del Estado, 6.347 millones.

Una cantidad que es menos de la mitad del 45,5% que repite el Gobierno en sus discursos públicos, y que alude, en su caso, a las obligaciones reconocidas netas, que como se puede comprobar en el cuadro, no siempre coincide con el de los pagos realizados. Es más, es sensiblemente superior a los pagos.

Sin ejecución

En efecto, el estudio de ejecución presupuestaria del tercer trimestre del IGAE no aborda el grado de ejecución de los fondos Next Generation. Una variable que el lenguaje del Gobierno ha mezclado con otros términos, como la autorización, los gastos comprometidos o las obligaciones reconocidas netas a la hora de responder por la gestión de estas ayudas europeas, obviando el valor de los pagos realizados. Con otra salvedad, y es que esos pagos, en la mayoría de las casos corresponden a transferencias hechas a comunidades autónomas, ayuntamientos u organismos de entidades de servicios públicos.

Y en ese sentido cabe explicar, que el dinero de las transferencias no llega a la economía real de una manera directa, ya que antes ha de someterse al camino de nuestro procedimiento administrativo, con lo que los tiempos se demoran aun más.

Con todas estas eventualidades, y deteniéndose en el cuadro y su posterior desarrollo por ministerios, la pregunta es a dónde han ido a parar esos 6.347 millones de euros, hasta la fecha, de los 28.447 consignados de manera definitiva en los créditos presupuestarios de 2022.

Cuellos de botella

A vuela pluma, el dinero no ha llegado a la economía real, y básicamente se mueve en transferencias y en pertes aun por desarrollar. Esta semana, el diario El País se hacía eco de un informe interno del Ministerio de Transporte en el que se admite que la gestión de los fondos Next Generation no es todo lo buena que se deseara, y una de las explicaciones argumentadas es los cuellos de botella administrativa que impiden a estas ayudas coger la velocidad necesaria.

Hay que partir de la base de que, del conjunto de los ministerios, los que mueven mayor número de fondos Next Generation son Transporte (6.281 millones en 2022), Industria, Comercio y Pymes (4.630 millones de euros), Transición Ecológica y Reto Demográfico (4.092 millones) y, Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 4.079 millones.

Pues bien, a estas alturas del tercer trimestre de 2022, de estos cuatro grandes ministerios se puede distinguir cómo el de Transporte, dirigido por Raquel Sánchez, de un crédito definitivo de 6.281 euros millones, solo ha liberado pagos de 1.748 millones de euros.

Con detalle apreciamos que las partidas más importantes van a la construcción de viviendas y alquiler social y edificios eficientes (500 millones de euros), partida que se destina al código 754, que afecta a las transferencias a las comunidades autónomas y, a la rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos de ayuntamientos a la que también se destinan 400 millones de euros.

Destaca en pagos reconocidos a ADIF, partidas dirigidas a la Alta Velocidad dentro del MRR, de 26, 377 y 16 millones de euros respectivamente, lo que suma 419 millones de euros.

Sorprende, por el contrario, los nulos pagos realizados para zonas bajas de emisiones, digitalización y conocimiento del patrimonio natural y, en seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales.

Partidas vírgenes

El otro gran ministerio de los cuatro que acaparan la mayor parte de los fondos Next Generation es el de lndustria, Comercio y Turismo. A tenor de los datos recogidos por el informe del organismo que depende de Hacienda, la IGAE, el ministerio que dirige Reyes Maroto tampoco está en la principal posición del ranking de ejecución de estas ayudas.

El informe señala que de los 4.630 millones de créditos presupuestarios definitivos, Industria solo tiene 850 millones reconocidos en pagos realizados, que esencialmente va a proyectos estratégicos para la transición industrial, dentro del MRR, así como para el epígrafe de Apoyo al Comercio, a la modernización de mercados municipales y áreas comerciales -una ayuda repartida en las conferencias sectoriales de la que se aprovecharán los ayuntamientos-.

Sin embargo, permanecen vírgenes partidas como el apoyo al turismo dentro de un plan de sostenibilidad, el apartado referente a la digitalización e inteligencia de los destinos turísticos o, el dinero destinado a las estrategias de resiliencia turística territorial, extrapeninsular, como son Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, puntos del turismo español que han sufrido mucho durante la pandemia. Igualmente están sin ejecutar pagos en el apartado de digitalización e inteligencia en destinos y sector turístico I+D+i+Dig.

