Calviño niega incumplimientos en la ejecución de los fondos europeos

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha negado este jueves que se estén produciendo incumplimientos en la ejecución de los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE) y ha asegurado que ya se está finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago a Bruselas.

Así lo ha indicado la también ministra de Economía y Transformación Digital en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, preguntada por la información publicada por algunos medios de comunicación sobre ese posible retraso en la ejecución de fondos europeos.

"España es el país más adelantado y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial, pero no es el caso de España", ha subrayado Calviño, quien ha insistido en que el Ministerio está "finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago".

Ha remarcado que el "objetivo principal del plan de recuperación" es que "todas las personas que están buscando empleo en nuestro país lo encuentren y encuentren empleos de buena calidad, con buenos salarios y más estables", y por ello se va a seguir ejecutando "con el máximo ritmo posible".

Además, ha añadido que "hay que acelerar la modernización del funcionamiento del SEPE y adecuar la mano de obra a los nuevos puestos de trabajo creados gracias a las inversiones del plan", ya que está aumentando mucho "la demanda de las profesiones cualificadas en las nuevas actividades económicas, como la nueva economía digital, telecomunicaciones o en el ámbito de la construcción".

"Esto pone de relieve que el plan de recuperación es una palanca muy potente de creación de empleo de calidad, tenemos que asegurarnos de que el funcionamiento de nuestro mercado laboral, las políticas activas de empleo, todas las políticas de formación y cualificación pues también se aceleran y se modernizan", ha remarcado la vicepresidenta.

Manifestación en Madrid

Por otra parte, y sobre la manifestación convocada este jueves en Madrid por CCOO y UGT para pedir una subida de salarios, la ministra de Economía ha querido destacar la "gran responsabilidad" de los agentes sociales durante estos años y ha añadido que espera poder seguir trabajando "codo con codo con ellos" en las próximas semanas para que "de aquí a finales de año podamos tener un pacto de rentas".

Un pacto -ha detallado- que "garantice una subida salarial adecuada y una moderación de los márgenes empresariales", así como "estabilidad y confianza para los trabajadores, las empresas, los inversores y la sociedad".

Sobre este asunto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado en una entrevista en RNE que será "difícil llegar a un acuerdo salarial homogéneo y con una subida indexada a la inflación".

No obstante, ha dejado claro que los empresarios "no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios (...). Nadie dice que no se hable de productividad, de beneficios", al tiempo que ha recordado que el AENC es "una recomendación" y que los convenios colectivos se siguen firmando.