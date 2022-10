La promotora del macrovertedero de Salvatierra de los Barros (Badajoz) ha presentado un recurso de alzada contra el archivo del expediente

La empresa promotora del macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz) ha presentado un recurso de alzada contra el archivo del expediente administrativo del proyecto, en este caso con "toda la diligencia que antes no tuvo para entregar la documentación en plazo", ha informado la consejera para la Transición Ecológica, Olga García.

García ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea para habar de dicho proyecto, sobre el que la Junta archivó el pasado lunes el expediente administrativo, debido a que la promotora no atendió la petición para facilitar la documentación que le requirió en el plazo establecido.

"Volvemos a insistir en que nuestra obligación era tramitar el expediente como lo es resolver el recurso de alzada y volver a tramitar otro proyecto si la empresa vuelve a presentarlo. A día de hoy, señorías, estas posibilidades están abiertas", ha aseverado la consejera este viernes en el pleno de la cámara legislativa regional.

En este sentido, ha insistido en que no quiere que "nadie se llame a engaños, ni que nadie les engañe", al tiempo que ha indicado que comparte la "intranquilidad" que han expresado los vecinos de Salvatierra y los pueblos del entorno.

No obstante, ha sostenido que "se equivocan quienes consideren que el archivo de este expediente es un trofeo para su vitrina política, se equivocan quienes quieren enfrentar a los ciudadanos con sus administraciones, se equivocan quienes se dedican a regalar los oídos hoy porque están creando la frustración del mañana"

"La Junta de Extremadura está y siempre estará al lado del pueblo extremeño y su bienestar y para garantizarlo seguiremos actuando en su defensa con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance", ha asegurado.

Pormenores y fechas

Durante su intervención, García ha informado de los pormenores de la tramitación de este proyecto, del que el pasado lunes se procedió a resolver el archivo del expediente administrativo porque la empresa "no había facilitado en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido".

Hasta esta resolución, el expediente tiene una trayectoria con varios hitos temporales entre los que se encuentra que la apertura administrativa se registró el 17 de diciembre de 2021, mientras que el 23 diciembre se recibió en el Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros comunicación de compatibilidad urbanística.

Asimismo, el 14 febrero 2022 se recibió el informe de afección arqueológica de patrimonio, en el que se indica que se deberá, de forma preventiva, hacer una prospección arqueológica.

De igual forma, el 7 de marzo se hace un requerimiento a la promotora, dado que la documentación presentada era "claramente insuficiente". En esta línea, la consejera ha expuesto que el "amplísimo listado de exigencias, que ocupaba nueve folios", ponía de manifiesto que en marzo el proyecto presentaba "múltiples e importantes carencias".

También ha señalado la consejera que, dado que hay problemas de comunicación con los promotores, el 26 de abril se publica en BOE el anuncio de intento de la notificación de la subsanación, ante lo que el promotor remite "parte" de la documentación solicitada a mediados de julio.

Además, el 9 de agosto se envía el expediente al Instituto Geológico y Minero de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que emitan los informes oportunos y el 16 de agosto el promotor remite más información.

Por su parte, el 22 de septiembre se solicitan informes a Protección Civil y se remite al ayuntamiento solicitud de promoción de la participación de los interesados, remitiéndole la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental.

El mismo día, se requieren de nuevo aclaraciones al promotor sobre informaciones pendientes, ya reclamadas en marzo, entre ellas la necesidad de concretar residuos, tanto origen como cantidades.

La consejera también ha detallado que el 27 de septiembre, y considerando que el proyecto, "pese a las carencias", contaba con los requisitos formales "mínimos exigidos por la Ley de Protección Ambiental", se envía el expediente a información pública.

De forma paralela, el 30 de septiembre se abrió el periodo de consultas a 24 administraciones y asociaciones conservacionistas, mientras que el pasado 5 de octubre se publicó en el DOE el anuncio de 22 de septiembre por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto.

Total transparencia

La consejera ha insistido también en que el expediente administrativo ha seguido una "tramitación común" a muchos otros expedientes y con "total transparencia" hacia a instituciones y organismos afectados.

Por eso, ha indicado que cada grupo podrá tener su opinión pero "lo que no se puede es intentar condicionar desde el ámbito político todo un procedimiento administrativo con base en posicionamientos ideológicos", además de considerar "alarmante" que se haya querido "entrar en una deriva populista y alarmista por parte de algunos partidos" cuando aún "no se había decidido nada".

"Quiero volver a reiterar que, independientemente del trámite administrativo, los mecanismos de gestión social y de gobernanza del proyecto por parte de la empresa promotora han sido muy cuestionables, por no decir, pésimos. No comprendo cómo no han entendido que no es posible plantear un proyecto de estas características sin un mínimo de apoyo social y sin una transparencia radical", ha añadido.

Turno de los grupos

Por parte de los grupos, el diputado del PP Bibiano Serrano ha lamentado que este proyecto haya sido "oscuro" y se haya "engañado vilmente" a los propietarios de los terrenos vendidos, además de considerar que el proyecto va a quedar paralizado hasta después de las elecciones, ya que se ha mostrado convencido que la empresa "no va a desistir".

De este modo, ha defendido que "lo único" que salvará a Salvatierra de los Barros del macrovertedero es que María Guardiola sea presidenta de la Junta de Extremadura y que no repita el actual alcalde del municipio.

En el turno de Ciudadanos, el diputado Fernando Baselga ha criticado que la tramitación de este proyecto se haya llevado con el "mayor secreto" y "sigilo", ya que la mayoría de los ciudadanos se enteraron por la publicación en el DOE.

También ha criticado su ubicación en "pleno corazón" de la dehesa extremeña y ha considerado que si se ha parado dicho proyecto es debido a que hay elecciones en ocho meses. "La ecuación PSOE igual a vertedero debería ser PSOE igual a industria igual a vertedero. Entonces sí estaríamos los extremeños dispuestos a aceptar un vertedero de residuos, pero controlado por la administración y en una localidad donde no causase perjuicio a los vecinos", ha dicho.

Asimismo, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha insistido en que Extremadura "ni se rinde ni se vende" y ha valorado la "fuerza grandiosa" de la oposición ciudadana, a los que ha dicho que se ha ganado "una batalla pero no la guerra", además de criticar "oscurantismo" en todo el proceso.

En esta línea, ha avanzado que Unidas por Extremadura llevará en su programa electoral que no permitirá ningún macrovertedero en suelo extremeño y será una "línea prioritaria" en todas sus negociaciones para llegar a acuerdos de gobierno.

Finalmente, el diputado socialista Carlos Labrador, quien ha condenado la agresión sufrida por el alcalde de Salvatierra de los Barros, ha sostenido que la "legítima protesta" no puede ser empañada por una agresión.

En su opinión, con la comparecencia de la consejera ha quedado demostrada la transparencia con la que gobierna el PSOE, al tiempo que ha negado que haya habido "ocultismo". Además, ha insistido en que la administraciones, les guste o no un proyecto, tienen la obligación de tramitarlo.