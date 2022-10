Esto es lo que puedes hacer si teletrabajas y te sientes aislado de tus compañeros

El reportero y escritor Ryan Ermey comenzó a trabajar en la página web sobre información financiera CNBC, en septiembre de 2020. Desarrollaba su labor de manera remota, al igual que sus compañeros, con los que se comunicaba a través de plataformas como Zoom o Slack. Ermey cuenta que pasaron meses hasta que supo cómo estos eran de hombros para abajo.

Sin embargo, las cosas cambiaron para él durante los últimos meses. Se le asignó un nuevo rol laboral, por lo que pasó a tener un nuevo jefe y distintos compañeros. Además, la compañía de medios de comunicación pidió entonces que sus empleados volviesen al formato de trabajo presencial. En el caso del equipo del que Ermey formaba parte, este debía acudir a la oficina tres días a la semana.

Un problema con la distancia

Ermey vive en Washington D.C., mientras que el resto de su equipo se sitúa en el centro de Manhattan, Nueva York. La empresa sabía de este detalle cuando le contrató y, tras haberle prometido que podría seguir trabajando en remoto, esta cumplió su promesa cuando el trabajo online dejó de ser el formato imperante.

Sin embargo, las oficinas volvieron a convertirse en espacios animados de trabajo, por lo que, desde la distancia, Ryan Ermey se sentía como alguien ajeno. Recuerda numerosas conversaciones sobre el día a día en Nueva York, o las notificaciones sobre hojaldres en la cocina. Cuenta también que en las reuniones de equipo en la sala de conferencias, ni siquiera está seguro de que su cara se vea en la pantalla del televisor.

Una realidad bastante usual

Sin embargo, Ermey resalta que no está solo, pues de acuerdo con la web de empleo global Monster.com, todavía existe un elevado porcentaje de trabajadores que siguen desarrollando sus puestos de manera totalmente remota. Concretamente, el 54% de los empleados y, dentro de ese porcentaje, el 54% asegura no haber conocido nunca a sus compañeros de trabajo en persona.

Si una persona no lleva bien esta situación, de acuerdo con Ermey, podría perderse más que dulces en la cocina. Sin embargo, según la experta laboral de la compañía para crear currículums ResumeBuilder.com, Stacie Haller: "Ojos que no ven, corazón que no siente". La misma agrega que: "Uno quiere asegurarse de que está bien incorporado, así como en un campo de juego parejo con sus compañeros de trabajo".

¿Te sientes fuera de onda en tu trabajo?

Si alguien que trabaja online siente que está cada vez más desconectado en su trabajo, expertos como Haller aseguran que la prioridad es pasar algo de tiempo cara a cara con los compañeros y con el director o gerente. Se le debe comunicar al jefe que sería beneficioso el poder conocer al resto del equipo presencialmente.

Vicki Salemi, experta laboral en Monster.com, asegura que se debe calcular el coste del desplazamiento. "Incluso si te dicen que la cosa no está para gastar, podría merecer la pena un gasto extra". Ermey dice que el consejo que le dieron los expertos laborales fue organizar un tiempo habitual, para así estar de palique con los compañeros, y más allá del trabajo. Por su parte, Salemi añade que: "Quizás un día por semana, durante 30 minutos, se puede concertar un café virtual para simplemente conversar".

Proponerse objetivos para socializar

Establecer contactos con los compañeros de trabajo con los que quizás no se colabore directamente también es una buena opción. "Podrías proponerte el objetivo de conocer a tres personas de la compañía en este trimestre", dice Salemi. "Puede ser también una buena forma de encontrar a un mentor. Es importante tener a una persona preocupándose por ti, y que te ponga al corriente de lo que está aconteciendo en la empresa", añade.

Volviendo a Ermey, este asegura estar satisfecho con la actitud de sus jefes para hacerle sentir igual de importante en el equipo que sus compañeros que acuden diariamente a la oficina. El mismo aconseja que, si uno está preocupado por ello, entonces pregunte cómo podría avanzar en su trayectoria como trabajador a distancia.

Añade la importancia de comunicar el interés por subidas de salario y por ascensos, tal y como cualquier otro empleado. Haller asegura que: "Los directores quieren gente cuyos objetivos sean crecer y aprender".