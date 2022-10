Sánchez reconoce dificultades, pero asegura que "no habrá apagones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció esta tarde que los próximos meses "no van a ser fáciles", pero que no se adoptarán medidas drásticas y a ningún hogar español le va a faltar energía "para calentarse, para iluminarse y para cocinar este invierno".

"No va a haber apagones, ni razonamientos ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos", enfatizó el presidente del Ejecutivo durante su comparecencia, a petición propia, en el Senado.

Sánchez y Feijóo se volvieron a ver las caras en la Cámara Alta para que el presidente informase de las medidas tomadas para luchar contra las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis energética. El presidente del Gobierno puso en valor la respuesta del Gobierno durante la pandemia y las medidas que permitieron superarla, en particular las de carácter económico como los 30.000 millones en ayudas al sector privado.

En su intervención inicial, Sánchez habló además de los beneficios extraordinarios de las empresas recalcando que, "una parte del sector privado" que se está beneficiando "de manera extraordinaria" de los efectos de la guerra, entre los que ha citado expresamente a bancos y energéticas, "tienen ahora el deber moral de devolver a la sociedad en momentos de dificultad una parte de lo que recibieron durante la pandemia".

A pesar de que Sánchez decidió presentar los datos sin "edulcorar la situación y esconder su gravedad" respecto al actual contexto diciendo que nuestro país "va a sufrir una desaceleración", dice que "vamos a sortear la recesión y liderar el crecimiento europeo en 2023".

"Preocupado por las elecciones"

A esta primera intervención del presidente, el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo afeó a Sánchez que las medidas adoptadas por el Ejecutivo responden a un equipo de gobierno más preocupado por las próximas elecciones generales.

El líder del PP afirmó que él no está "preocupado por las próximas elecciones generales". "¡Cómo lo iba a estar con lo bien que a usted le va en las encuestas!", ironizó, para añadir que el "dibujo de la política económica, política social y laboral del Gobierno, es el mismo dibujo que sale de la demoscopia de Tezanos", en alusión a las encuestas del CIS.

En este sentido le pidió al presidente del Ejecutivo que "aterrice", atacando de esta forma a unas cuentas públicas "ficticias" para 2023. Además, el presidente del PP afirmó que Sánchez es el presidente de la UE que "más ha endeudado" a su país. "Aterrice, señor presidente. Vivimos en un momento complicado y nada indica que vaya a mejorar a corto plazo. Es necesario madurez y dejarse de mantras infantiles", criticó.

Feijóo afirmó que unos Presupuestos no son buenos "por lo grande o pequeño sino si es "riguroso" y el PGE de Ejecutivo de PSOE y Podemos "no lo es". "Sé que va a por todas. Le gustan los eslóganes, pero creo que este va a ser su último Presupuesto del Gobierno de España", dijo, para criticar que no baje impuestos a los españoles.

Feijóo propone reducir un 30% el Gobierno

Ante las reclamaciones del presidente del Gobierno de una falta de propuestas de Núñez Feijóo, el actual líder del principal partido de la oposición abrió su segunda intervención con una propuesta clara: "reduciría un 30% el Gobierno y un 50% los altos cargos para ser respetuoso con la gente".

El líder del Partido Popular, echó en falta tiempo en su intervención para poder contestar a "las muchas preguntas" lanzadas por parte del presidente del Gobierno; y es que Sánchez, utilizó un total de 108 minutos en sus tres intervenciones durante el debate, mientras que el jefe de la oposición habló 32 minutos en sus dos intervenciones en este 'cara a cara'.

Ante esto, Feijóo entregó al presiente de la cámara un documento con sus propuestas; unas propuestas "presentadas al presidente del Gobierno" y de las que, según dice, no se ha hecho caso.

Por otro lado, Feijóo pidió a Sánchez que de marcha atrás a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que calificó como "barro" para España. "Retire las cuentas como piden la AIReF y el Banco de España, porque son las cuentas de su Gobierno, no de España", criticó Feijóo.

Respecto a la negociación salarial y a las preguntas de Sánchez sobre si él subiría el salario mínimo, Feijóo le propuso que dejase la negociación para patronal y sindicatos "como se ha hecho siempre".

El líder del Partido Popular también quiso recomendar al presidente del Gobierno tomar ejemplo de los socialdemócratas europeos, tomando el ejemplo del primer ministro luso, António Costa, que deflactó el IRPF y "fomenta el crecimiento de Portugal".