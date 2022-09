El salario medio alcanza los 2.154 euros, con la hostelería en máximos de 2008 y caídas en banca

El salario medio bruto mensual ascendió entre abril y junio un 4,3% interanual para situarse en los 2.153,88 euros por trabajador en el segundo trimestre, su mayor nivel para un segundo trimestre desde el año 2000. Con todo, el crecimiento se queda casi un punto por debajo del anotado en el arranque de año.

Según refleja la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral de las empresas (coste salarial y otros costes) creció un 3,8% interanual y se situó en 2.871,64 euros en el que fue su sexto trimestre al alza consecutivo.

El incremento se explica en cuatro cuestiones. Las tres primeras son el mayor número de horas efectivamente trabajadas este trimestre (+3,3%), la disminución del número de horas no trabajadas debido al número de fiestas disfrutadas (Semana Santa tuvo lugar en abril, por ejemplo) y el descenso en las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, que compensan el aumento de las horas no trabajadas por vacaciones, bajas por incapacidad laboral y resto de causas, recuerda Estadística.

Aquí se incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), que compensan el aumento de las horas no trabajadas por vacaciones, bajas por incapacidad laboral y resto de causas. Cabe recordar que durante el segundo trimestre, los Erte por covid dejaron de estar vigentes y que desde entonces solo se mantienen los regulados en los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

La cuarta razón tras la subida del coste laboral está en los cambios inducidos por la reforma laboral. En marzo finalizó la vacario legis para aplicar la nueva norma y, por tanto, en esta encuesta ya se incluyen los contratos formativos.

Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 2.153,88 euros corresponden a salarios y 665,53 euros (+2,2%) a otros costes, especialmente a las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (+4,1%). El resto se va en indemnizaciones, prestaciones sociales,...etc. .

El coste salarial consta del salario base, los complementos salariales, los pagos por horas extraordinarias, los pagos extraordinarios y los atrasos. Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que crece un 4,1% hasta los 1.808,28 euros.

La hostelería anota su mayor salario desde finales de 2008

La hostelería vuelve a ser la actividad donde más crece el coste salarial. De abril a junio los salarios subieron un 40,3% (en el primer trimestre lo habían hecho un 67,8%) y se situaron en 1.242,84 euros por trabajador y mes, el nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2008. También firma la segunda mayor subida en el coste salarial por hora trabajada, donde avanza un 8,2% hasta los 10,25 euros (seis euros por debajo de la media nacional, en 16,35 euros).

El sector recupera en este trimestre los niveles previos a la pandemia, que encontró en la hostelería una de sus principales víctimas. La comparativa a un año vista sale ganando porque pese a que por entonces las vacunas ya estaban oponiendo mayor resistencia al virus, la olas de covid y la obligatoriedad de mascarillas o otras medidas de prevención aún impedían la normalidad.

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación y Otros Servicios se anotan las siguientes mayores subidas de salarios. En concreto, en la primera suben un 15,3% (2.450,19 euros) y en la segunda un 10,2% (1.510,81 euros). Es en Suministro de agua, actividades de saneamiento... donde más sube el coste salarial por hora trabajada (+22,9% a 18,39 euros).

Los mayores salarios se encuentran en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Con la subida del 6,6% del segundo trimestre, el coste salarial roza los 6.000 euros brutos mensuales (5.978,07) y el coste por hora trabajada también es el mayor, en 42,02 euros (+6,2%).

Los salarios de la banca caen 1.000 euros

Actividades financieras y de seguros y Actividades sanitarias y de servicios sociales son las únicas actividades que presentan descensos del coste salarial en la última encuesta del coste laboral trimestral del INE.

El primer caso es especialmente llamativo porque supone una caída de 1.000 euros en el salario mensual. Si en el primer trimestre se encontraba entre los sectores con mayores alzas en los salarios (+11,5% en 5.095 euros), en el segundo estos cayeron un 3,5%, hasta los 4.085 euros por trabajador.

La revisión del convenio colectivo del sector de la banca está en stand by. La patronal, CECA, sigue cerrada al alza salarial que solicitan los representantes de los trabajadores para compensar la inflación. La próxima reunión está prevista para el 4 de octubre.

Por sectores, es el de la Construcción el que registra la mayor subida del coste salarial tras ascender un 7,2% hasta los 2.181,81 euros por trabajador. Le sigue la Industria, con un alza del 5,4% en el coste salarial (2.501,54 euros). Los Servicios firman el menor alza, con un 4%, en 2.092,10 euros.

Horas pactadas y vacantes

Durante el segundo trimestre de 2022 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,7 horas. De media se pierden 4,6 horas a la semana, la mayoría de ellas (2,4) por vacaciones y fiestas disfrutadas, 1,7 horas se debe a bajas por incapacidad laboral y 0,3 a maternidad o paternidad. El resto de horas no trabajadas (0,2) se ocultan tras otras causas, como otros permisos remunerados, conflictividad laboral, razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor -incluye Ertes-, etc.

Añadiendo las horas extras y se restan las perdidas, la jornada se reduce a 30,3 horas efectivas de trabajo.

Por tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,56 euros por hora (17,12 euros/hora para tiempo completo, frente a 11,56 para tiempo parcial). En cuanto a tiempo de trabajo, la encuesta arroja que los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplican las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial (33,7 horas semanales, frente a 18,6).

En cuanto a las vacantes, siguen sin ser un problema para el mercado laboral español. Pese a que aumentan en 11.000 con respecto al primer trimestre y ya son 145.053, la mayoría de las unidades preguntadas por el INE confirman que no tienen puestos que cubrir.

Es el sector Servicios donde se concentra la gran mayoría de las vacantes. En concreto el sector concentra el 89,7% del total (130.147). En Industria existen casi 10.000 y algo más de 5.000 en Construcción.

El 54% de los puestos sin cubrir las aglutinan tres comunidades: Cataluña (29.209), Comunidad de Madrid (27.105) y Andalucía (23.231).

Relacionados La hostelería registró en el segundo trimestre una subida histórica del salario por hora trabajada