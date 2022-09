Podemos propone aplicar un tope temporal a la subida de hipotecas de tipo variable

Propuesta de Podemos al PSOE en plano rally del euríbor. El socio del Gobierno de coalición ha planteado al Ejecutivo establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable para proteger a las familias vulnerables con una medida que podría reducir hasta 150 euros en las cuotas mensuales.

El planteamiento pasa por que los bancos ofrezcan obligatoriamente a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción en su créditos hipotecarios. Así, durante un año el diferencial de las hipotecas de tipo variables sería de un 0,10%, sin aumento del plazo de amortización del crédito.

Según los cálculos de Podemos, la bajada de la cuota mensual pivotaría entre los 100 y 150 euros y garantizaría a las entidades financieras seguir obteniendo beneficios, aunque más reducidos, por dichos préstamos, además de reducir las situaciones de morosidad.

La propuesta de los morados se dirigen a familias que atraviesen dificultades para hacer frente a sus hipotecas y, por tanto, se tomaría como referencia los umbrales que se fijaron durante la pandemia para desplegar las moratorias hipotecarias y de arrendamiento.

Desde Podemos enfatizan que el euríbor ha pasado de un tipo negativo de -0,5% a inicios de 2022 a superar el 2% la semana pasada, lo que genera un impacto sustancial en las cuotas de los hogares de hasta 200 euros más al mes, e incluso en algunos casos se eleva más de un 30%.

"Esto no solamente significa que millones de familias en España van a tener mucho más difícil llegar a fin de mes, sino que además puede llevar a una situación de morosidad o incluso impagos masivos, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema bancario, como ocurrió durante la crisis hipotecaria hace más de 10 años", alertan desde la formación.

Proponemos al PSOE establecer un límite máximo a las subidas de las hipotecas de tipo variable. La subida de tipos, consecuencia de la decisión del BCE, puede tener consecuencias desastrosas en la economía de miles de familias con aumentos de 200 euros mensuales en las cuotas. — Ione Belarra (@ionebelarra) September 13, 2022

Los morados han remitido su planteamiento este mismo lunes al PSOE con la voluntad de negociar con vistas a incluir la medida en el decreto ley de plan de contingencia. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha destacado su total disposición a negociar esta medida con los socialistas (que han agradecido la propuesta) pero ha advertido de que si no hay acuerdo, registrarán una proposición de ley.

Durante la pandemia, el Gobierno aprobó una moratoria en el pago de las hipotecas (propuesta por Podemos) para aquellas personas que hubieran perdido su empleo a consecuencia del cierre obligado de sus empresas durante el estado de alarma o que hubieran visto reducidos sus ingresos por las medidas restrictivas decretadas para frenar el coronavirus. El plazo de solicitud del aplazamiento del pago de las hipotecas estuvo vigente un año.

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha manifestado sus dudas acerca de la efectividad real de la propuesta "dado que se vuelve a caer en el error de que los requisitos son muy restrictivos y dejarán fuera a muchas familias, como sucedió con las moratorias covid del Gobierno".

Pese a que se muestra a favor de que el Gobierno legisle en favor de los más vulnerables, desde la asociación "no pensamos que la solución pueda venir de moratorias como la presentada, no va a merecer la pena" e instan a que sean las propias entidades bancarias las que busquen la solución: "Nadie mejor que la banca sabe de las necesidades de sus clientes y cómo mantener su confianza, conteniendo al mismo tiempo los riesgos de mora por impago. Deben agilizar las operaciones de cambio, novaciones y subrogaciones, de hipotecas variables a tipos fijos competitivos. No hay nada mejor para los consumidores que un mercado competitivo que ajuste los precios y case con las necesidades de cada familia", indican en un comunicado.

IU pide destinar parte del impuesto a energéticas y banca a aliviar la carga hipotecaria

Por otro lado, ayer IU avanzó que está trabajando en una iniciativa para que parte del impuesto extraordinario a las eléctricas y a la banca se destine a para aliviar directamente el incremento de la carga hipotecaria de los hogares, de forma progresiva y según ingresos de cada familia.

La fórmula que aboga la formación de Alberto Garzón pasa por una desgravación mes a mes para los hogares en sus cuotas, en función de sus ingresos y justificada por la situación sobrevenida ante el aumento de los precios.

