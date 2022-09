Qué pasará con los billetes y monedas con el rostro de Isabel II: depende del país y su emisión

Con el fallecimiento de la Reina Isabel II, surge una serie de cambios en la casa real. El más importante: el nombramiento de su primogénito Carlos como el nuevo Rey. Esto hará, entre otras cosas, que los billetes y monedas que circulan en Reino Unido lleven el rostro del principal heredero. Medida que también se replicará en algunos países de la Mancomunidad de Naciones británicas (Commonwealth).

La Mancomunidad de Naciones se define como la organización que agrupa a las 54 naciones, independientes o semi independientes, que comparten lazos históricos con el Reino Unido, a excepción de Mozambique y Ruanda. Actualmente, 10 naciones usan el rostro de quien encabeza la monarquía británica, en este caso de la reciente fallecida, Isabel II.

Con 73 años, Carlos de Gales, se convertirá en el nuevo Rey y principal heredero de la corona. Este nombramiento provocará que los billetes y monedas, tanto como del Reino Unido, como de algunos países que tienen el lazo histórico británico, lleven el rostro del nuevo Rey (Carlos III).

La aplicación de esta medida será gradual y evidentemente no hará que desaparezcan de la noche a la mañana los billetes y monedas donde aparece la Reina Isabel II. The Guardian explica que "es posible que los diseños de las monedas cambien de forma más lenta si se sigue el precedente histórico: era habitual tener diferentes monarcas en la cartera, ya que el cambio en las monedas se producía de forma orgánica y no a través de su retirada".

Los billetes de "Su Majestad" siguen vigentes

En esta línea, el Banco de Inglaterra afirmó que los billetes con el rostro de la reina Isabel II aún son válidos pese a su fallecimiento. "Los billetes actuales que muestran la imagen de Su Majestad la Reina seguirán de curso legal", reza una nota del regulador financiero.

Los 10 países de la Mancomunidad de Naciones británicas (Commonwealth) que tienen el rostro de Isabel II son: Canadá, Belice, Australia, Bahamas, Granada, San Vicente y Granadinas, Dominica, Trinidad y Tobago, Nueva Zelanda e Islas Caimán.

Canadá mantendrá a la Reina en sus monedas y billetes

Canadá ha decidido mantener la imagen de la Reina Isabel II en sus monedas y billetes que se introdujeron por primera vez en 2011. Aun así, el Banco Central canadiense dijo que quien tendrá la última palabra, sobre una eventual modificación en la acuñación, será el gobierno del primer ministro Justin Trudeau.

Dependencia británica

Sin embargo, no todos los países tienen la "libertad" de decidir estos cambios, ya que no tienen en la capacidad para emitir sus propios billetes y monedas. Por lo que suelen encargarlos a empresas privadas, como la londinense De La Rue. De esta forma, el dinero emitido y diseñado en Reino Unido podría "influir" en el que usan en algunos países que conforman la Mancomunidad de Naciones.