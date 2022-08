Biden perdona parte de la deuda estudiantil como "respiro" a las clases trabajadoras

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un plan para condonar parte de la deuda acumulada por la comunidad estudiantil, en cumplimiento de una promesa de campaña que ahora aspira a dar un "respiro" a las clases medias y trabajadoras.

Biden ha destacado en Twitter que, con este gesto, cumple una de sus promesas de campaña, con un guiño a los jóvenes y a grupos vulnerables en un momento político clave, a algo más de dos meses de que el Partido Demócrata se juegue en las urnas el control del Congreso.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I