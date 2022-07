Sánchez pide a las empresas que suban los salarios y bajen sus beneficios

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reiterado que las ganancias que están obteniendo las grandes empresas energéticas con la inflación y la guerra de Ucrania no son "ni razonables ni asumibles". Según él, la carga del actual contexto se debe repartir de manera justa, por eso considera necesario incorporar el impuesto sobre los 'beneficios caídos del cielo'.

Sánchez, en una entrevista concedida al diario El País, admite que el dato de la inflación conocido esta semana es malo. No obstante, asegura que, sin las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, la inflación "no habría sido del 10%, sino del 15%". Por eso mismo, insta a esperar a ver cuales son los efectos del tope al gas, puesto en marcha hace dos semanas.

Siguiendo con la inflación, y relacionándola con el estancamiento de los salarios, Sánchez señala que "hay que ir a por un pacto de rentas y de beneficios" para hacer frente a la situación en la que se encuentra España y en que también se incluye a los funcionarios. En ese sentido, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el martes la estabilización de 67.000 sanitarios en toda España, "la mayor de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación".

Asimismo, el presidente del Gobierno sostiene que la salida de la crisis no va a conllevar una nueva devaluación salarial, como la vivida a partir de 2008, y así se ha planteado la reciente reforma laboral. En concreto, se ha apostado por la "estabilidad laboral" y el "aumento del SMI" como la fórmula para aliviar el peso sobre las clases medias trabajadoras. Es más, Sánchez recomienda a los empresarios que "suban los salarios y contengan los beneficios".

Preguntado por los poderes oscuros, Sánchez no precisa quiénes están detrás. Según él, se trata de "un dinero que atrae mucho poder" y con una intención muy clara: "tratar de derrocar al Gobierno de España". Una amenaza ante la que el presidente del Gobierno no se amedrenta, subrayando que los progresistas "no nos vamos a dar por vencidos" en " la defensa de los interés de la mayoría social de este país".