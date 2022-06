Así luchan los españoles contra la inflación: menos vacaciones, menos capacidad de ahorro...

El panorama económico en nuestro país es preocupante. El último informe adelantado sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio, prevé que nos situemos en un 10,2% de inflación (siete puntos y medio más que en el mismo periodo del año anterior y 1,5 puntos más respecto al mes de mayo). A esta cifra se le debe sumar que un 27,8% de los españoles está en riesgo de pobreza, y otros factores que establece la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Para situarnos en la reciente encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2021, tenemos que entender el concepto de 'tasa de riesgo de pobreza o exclusión social' (AROPE, por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) la cual se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos.

Pobreza en España

Con esta referencia, la tasa AROPE (nueva definición) se situó en el 27,8% de la población residente en España en 2021, frente al 27,0% registrado el año anterior. Tomando la definición anterior (estrategia Europa 2020) el porcentaje fue del 27,6%.

Una de las aristas de la tasa de AROPE, refiere a la carencia material y social severa, en esta se encuentra un 8,3% de los españoles. El informe evidencia que de los siete conceptos definidos a nivel de "hogar", los que empeoraron en 2021 fueron: no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (14,3%, frente a 10,9%), y ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses (14,4%, frente a 13,5% en 2020).

Si bien los ingresos recogidos en la ECV corresponden al año anterior a la entrevista (2020), además de los elementos de la carencia material y social, también se preguntan otras cuestiones que describen la situación económica percibida en el momento de la entrevista, que tuvo lugar en el último cuatrimestre de 2021.

Entre estos resultados se destaca que, el 8,8% de la población manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad" en 2021, 1,2 puntos inferior al registrado el año anterior. Por su parte, el 33,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,4% del año 2020. El 32,7% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje fue 1,7 puntos inferior al registrado en 2020.

Menos ahorros en las casas españolas

El complejo panorama pone en jaque la capacidad y la intención de ahorro que puedan tener las familias españolas, según lo establece el último Barómetro Mensual de Consumo de Cetelem del mes de junio, mediante una encuesta realizada a más de 1.000 ciudadanos del país.

Entre sus principales resultados, el mes de junio registró que un 45,1% de españoles afirmaron ahorrar en el último mes ,2,8 puntos menos respecto al mes anterior. Si lo comparamos con el dato del mismo periodo del año anterior, junio de 2021, (48,8%), el porcentaje se reduce 3,7 puntos porcentuales. En cuanto a la "intención" de ahorrar, desciende 2,4 puntos este mes, siendo un 42,1% los consumidores que manifiestan esta intención. Si lo comparamos con el dato de hace un año, desciende en 2,5 puntos porcentuales.