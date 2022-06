10 libros para mejorar tu empresa este verano, según Financial Times

Financial Times, el prestigioso periódico inglés, ha publicado su tradicional lista de recomendaciones literarias para el verano. Ya sea en una tumbona en la piscina o en un sofá bajo el aire acondicionado, el periodista Andrew Hill te aconseja estas 10 lecturas que tratan sobre historia financiera, cultura y sociedad.

The Power of Regret (El poder del arrepentimiento)

Daniel H. Pink. Febrero de 2022. Solo en inglés.

Es una investigación sobre el arrepentimiento del ser humano, fundamentada en la psicología, la neurociencia, la economía y la psicología. Trata de entender por qué el ser humano se lamenta de ciertos comportamientos para comprender, al mismo tiempo, qué es lo que más valora. A partir de ahí explica cómo transformar los remordimientos en una fuerza positiva para trabajar de manera más inteligente y sentirse mejor.

Andrew Hill: "El libro está repleto de reflexiones sobre la pérdida, la decepción y los caminos no tomados, extraídas de amplias encuestas sobre los arrepentimientos más profundos de la gente, pero termina con la moraleja optimista de que casi nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo".

The Nowhere Office: Reinventing Work and the Workplace of the Future (La oficina en ningún sitio: reinventando el trabajo y la oficina del futuro)

Julia Hobsbawm. Febrero de 2022. Solo en inglés.

Se trata de una visión sobre el trabajo actual y del futuro, y abarca debates como la productividad de los empleados y el estrés de la oficina y cómo la pandemia ha empeorado ecosistema laboral. Recoge diferentes propuestas para mejorar los espacios de trabajo para promover la creatividad y explica diferentes formas de coordinar al personal para que este disfrute de un buen equilibrio entre su vida privada y el trabajo.

Andrew Hill: "Es demasiado pronto para decir cuáles de las predicciones de Hobsbawm se harán realidad, pero expone un argumento convincente para aprovechar la oportunidad de refundar la antigua forma -y el lugar- del trabajo".

All That We Are: Uncovering the Hidden Truths Behind Our Behaviour at Work (Todo lo que somos: desvelando las verdades ocultas de nuestro comportamiento en el trabajo)

Gabriella Braun. Febrero de 2022. Solo en inglés.

En esta colección de relatos, la escritora comparte sus ideas recogidas durante más de veinte años como psicoanalista en entornos laborales. Muestra por qué un consejo de administración pierde el rumbo de su compañía, casi provoca el colapso de la empresa, y cómo termina saliendo adelante.

Andrew Hill: "Braun descubre verdades sobre lo que impulsa a los trabajadores, y las conexiones críticas con sus vidas fuera del lugar de trabajo. Sus ideas sobre el estrés son absolutamente apasionantes".

25 Million Sparks: The Untold Story of Refugee Entrepreneurs (25 millones de destellos: la historia no contada de los refugiados emprendedores)

Andrew Leon Hanna. Mayo de 2022. Solo en inglés.

Desde el campo de refugiados de Za'Atari, cuenta la historia de tres refugiadas sirias que montaron negocios inspiradores en medio de la tragedia. Es un viaje alrededor del mundo para contar cómo muchas personas que han huido de su hogar por la guerra han logrado salir adelante gracias a la fuerza, la determinación y la dignidad.

Andrew Hill: "Hanna entrelaza la narración novelesca de sus historias con un análisis más amplio de la cruda escala de la crisis mundial de refugiados que, con la guerra de Ucrania, no ha hecho más que empeorar desde que escribió el libro".

The No Club: Putting a Stop to Women's Dead-End Work (El club del no: poniendo fin al trabajo sin futuro de las mujeres)

Li.da Babcock. Mayo de 2022. Solo en inglés.

Trata sobre cuatro mujeres cansadas de hacer tareas en la oficina que les impiden avanzar en su carrera laboral, mientras sus compañeros masculinos son promocionados. Las protagonistas comienzan a decir "no" a estos pequeños trabajos que les distraen de sus labores principales, al tiempo que el libro desenmascara cómo las mujeres están cargadas diariamente de trabajo que les lastra en su ascenso.

Andrew Hill: "Aprender a decir no es solo una parte del libro: también identifican los defectos organizativos y estructurales que sostienen sutilmente el desequilibrio de género".

Redesigning Work: How to Transform Your Organisation and Make Hybrid Work for Everyone (Rediseñando el trabajo: cómo transformar tu empresa e introducir el trabajo híbrido a todo el mundo)

Lynda Gratton. Marzo de 2022. Solo en inglés.

Con más de treinta años de experiencia, esta profesora explica cómo rediseñar el entorno de trabajo para hacer frente a los nuevos desafíos de la empresa, instaurar procesos más creativos y analizar los resultados posteriores para mejorar tu negocio.

Andrew Hill: "Gratton traza una atractiva y práctica hoja de ruta del mundo del trabajo híbrido. Al reseñar el libro para el FT, Kevin Ellis, presidente de PwC UK, dijo que enviaba un mensaje claro: 'No dejes el futuro del trabajo al azar', porque rediseñar el trabajo y el lugar de trabajo requiere rigor y disciplina".

Butler to the World: The book the oligarchs don't want you to read (El mayordomo del mundo: el libro que los oligarcas no quieren que leas)

Oliver Bullough. Marzo de 2022. Solo en inglés.

Relata cómo Reino Unido se ha convertido en refugio para oligarcas, cleptócratas y gánster de todo el mundo y cómo la política promociona que esto siga ocurriendo. El autor explica que los británicos se consideran una sociedad racional, justa y que vive bajo el paraguas de la ley, pero en realidad pocos países en el mundo ponen más trabas para acabar con la corrupción.

Andrew Hill: "Es una metáfora oscura del papel posimperial del Reino Unido como lacayo de los superricos. Bullough analiza la variedad de formas en que las instituciones británicas se han reposicionado para limpiar malas reputaciones y lubricar maquinaciones financieras".

The Power Law: Venture Capital and the Art of Disruption (La ley del poder: el capital riesgo y el arte de la disrupción)

Sebastian Mallaby. Enero de 2022. Solo en inglés.

Este historiador financiero cuenta quienes son los inversores que respaldaron a algunas de las mayores empresas del mundo, como Google, Alibaba o SpaceX.

Andrew Hill: "El autor defiende que, a pesar de los ocasionales tropiezos de los inversores de riesgo, su asunción de riesgos y su visión han contribuido a mejorar el mundo".

The Man Who Broke Capitalism: How Jack Welch Gutted the Heartland and Crushed the Soul of Corporate America (El hombre que quebró el capitalismo: cómo Jack Welch destripó el corazón y aplastó el alma de la América corporativa)

David Gelles. Julio de 2022. Solo en inglés.

Jack Welch ascendió a CEO de General Electric en 1981 y se convirtió en el primer directivo famoso del país, inaugurando una cultura de jefes de multinacionales que se codean con políticos y estrellas de cine. El empresario hizo que la empresa pasase a ser la más valorada en bolsa del mundo recortando la plantilla un 10% cada año, de manera que disparaba los beneficios, pero lastimaba a miles de trabajadores americanos.

Andrew Hill: "Una crítica ambiciosa, contundente y descaradamente unilateral de la carrera y el legado más amplio de Jack Welch, el difunto director general de General Electric, apodado en su día el directivo del siglo. Gelles, reportero del New York Times (y ex FT), describe cómo el Welchismo envenenó no solo el capitalismo corporativo, sino la economía y la política estadounidense en general".