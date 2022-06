Podemos propone subir un 330% la cuota de los autónomos que más ganan

A menos de un mes para que se envíe a Bruselas la reforma del Régimen Especial de Trabajadores autónomos (Reta), Podemos entra en escena con una propuesta enviada al Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá. En ella, la formación morada propone un muy fuerte aumento de la cuota máxima, del 330%, para los autónomos pertenecientes al último tramo de cotización, en el que se encuentran aquellos con ingresos superiores a 4.050 euros al mes.

Esta propuesta, es muy parecida a la primera enviada por Escrivá a las asociaciones de autónomos y que fue desechada por la dificultad de lograr un acuerdo.

Lo que plantea Unidas Podemos para los tramos de cotización es una cuota mínima de 100 euros y una máxima de 1.267 euros. De este modo, la propuesta rebajaría los tramos que plantean actualmente desde Seguridad Social y que afectaría hasta ingresos de 1.300 euros al mes, lo que supondría una rebaja del 65% respecto a la última propuesta de Escrivá; manteniendo las cuotas del tramo entre los 1.300 y los 1.500 euros; y elevar las cuotas a quienes perciban mayor renta.

En comparación con la propuesta del Ministerio, la cuota mínima se reduce en 145 euros y la máxima aumenta en 702 euros de cuota mensual. Además, la formación 'morada' sugiere que todas las personas inscritas en el régimen Reta que cotizan por una base de cotización inferior al salario mínimo tengan los mismos derechos y coberturas sociales que las personas que cotizan por una base igual al SMI.

Rebaja para el 80% del colectivo

El grupo confederal asegura que su propuesta reduciría la cuota de cotización de aproximadamente el 80% de autónomos y sostienen que las arcas de la Seguridad Social se verían beneficiadas.

"En la propuesta actual del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los autónomos que menos ganan pagarían una cuota demasiado alta; mientras que los que más ganan estarían contribuyendo de menos al sistema", sostiene el portavoz del grupo, Pablo Echenique, que defiende su propuesta como "más justa" y que "hace el sistema más sostenible, ya que recauda más".

Las asociaciones no la recibieron

Esta propuesta, no ha sido trasladada a las asociaciones de autónomos, sino que solo se la han enviado a Escrivá. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), su presidente, Eduardo Abad, reprocha a la formación que "hiciera llegar esa propuesta a las organizaciones que estamos negociando con el Ministerio esa modificación. Está bien que se la manden a Escrivá, pero estamos en medio de una negociación en la que están los agentes sociales y las organizaciones de autónomos".

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en línea con otras situaciones semejantes a esta, confirman a este medio que ellos no han recibido propuesta alguna y que, por tanto, "como no conocemos el texto no vamos a opinar" y que solo lo harán si tienen el texto delante.

Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), confirma a eE lo mismo que expresan el resto de asociaciones, "nosotros no la tenemos", y entienden que es importante que "los partidos se preocupen y ocupen del tema porque tendrán que discutirlo en las Cortes".