¿Cómo reducir gastos? Controla tu economía con el reto de 21 días

Empezar el día leyendo o escuchando la actual situación económica, hace que nos replanteemos si lo que estamos haciendo para mantener una economía ordenada en nuestra casa es eficaz o no. Las claves para el éxito financiero son miles, y requieren de métodos rigurosos para que se logre el objetivo.

Es importante también tener una noción de lo que está aconteciendo, y si ello, nos permite, en virtud de nuestras ganancias, permitirnos la opción de ahorrar y de incrementar nuestro dinero día a día, o si bien tenemos que enfrentarnos a realizar gastos de necesidades inmediatas.

Para aquellas personas que se lo pueden permitir, pero que ven que su economía no avanza, es necesario aplicar el reto de los 21 días o 'ayuno financiero' que te permitirá reducir los gastos de tus finanzas personales. Es considerado un reto "agresivo", pero que también mayor repercusión está teniendo en Estados Unidos.

En su libro 'The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom', la asesora financiera y columnista del Washington Post Michelle Singletary describe el "ayuno financiero", una especie de 'dieta económica' que promete acabar con los malos hábitos de gasto, crear un plan para liberarse de las deudas y ponerse en un mejor rumbo financiero para el futuro.

Terminar con gastos innecesario durante 21 días

Durante el ayuno financiero, no se puede gastar ningún dinero innecesario de ninguna forma. A menos que se trate de los gastos de primera necesidad, esenciales para la supervivencia. Para ello, se tendrá que aplicar una disciplina rígida durante las tres semanas.

Aunque el 'ayuno financiero' solo está pensado para ser seguido durante un corto periodo de tiempo, su objetivo es ayudar a romper algunos de los peores hábitos de gasto que tenemos a largo plazo. Aunque pueda parecer una medida extrema, la idea de no gastar nada de dinero 'extra' durante un periodo de tiempo puede tener algo de razón.

Sin embargo, antes de comenzar con la fórmula del ayuno financiero, es importante entender las reglas que se describen en el libro de Singletary.

- Hacerlo durar 21 días. Tres semanas es un periodo de tiempo perfectamente razonable para recortar los deseos y gastos, pero más puede ser muy agotador.

- Marcarse comprar solo lo necesario. A menos que lo necesitemos absolutamente para sobrevivir, no hay que hacer otras compras. Eso elimina compras, gastos en hostelería, o compras por internet.

- Recomendable pagar todo en efectivo. La autora dice que se es mucho más consciente del proceso de gasto cuando se paga en efectivo. Esos billetes pueden servir como un potente recordatorio visual de las decisiones que estamos tomando.

- Llevar un diario de gastos. A lo largo del reto de 21 días, llevar un registro detallado de lo que se gasta y de lo que ahorra nos dará un mayor conocimiento sobre nuestras finanzas personales. Podemos además consultar este diario cuando hayamos terminado para ayudar a identificar los desencadenantes del gasto y los hábitos que deberíamos cambiar.