Javier Solana, en la Jornada Anual de Esade Alumni en Madrid: "Existen oportunidades para un alto el fuego en Ucrania. Es lo más necesario en este momento"

Javier Solana, presidente de EsadeGeo, cree que existen oportunidades para lograr un alto el fuego en la guerra de Ucrania en "un plazo no muy largo", la gran prioridad para poner fin a la violencia y poder comenzar a negociar soluciones duraderas después de tres meses de conflicto. El también ex secretario general de la OTAN ha compartido esta visión al analizar la crisis global creada por el conflicto durante la XII Jornada Anual de Esade Alumni Madrid, que ha reunido a más de 300 antiguos alumnos de Esade en el auditorio de Caixa Forum en Madrid. Con el título "Desafíos globales ante un nuevo escenario geopolítico", el evento ha girado en torno a la capacidad de reacción en tiempos de cambio y la posibilidad de generar un impacto positivo en la sociedad, como ha indicado la presidenta de Esade Alumni, Belen Moreu: "Si os quedarais con un solo mensaje hoy, me gustaría que fuera que tenemos que activarnos cada vez más, activarnos para ayudar y tener ese impacto".

En un diálogo con la periodista de RTVE Anna Bosch, Solana ha mostrado su preocupación por el impacto de la guerra en Ucrania. "¿Vamos a sufrir? Mucho", ha reconocido. "No quiero transmitir la sensación de que esto está resuelto". Sin embargo, desplazamientos geopolíticos como un posible cambio de postura en China, la reacción de una Unión Europea (UE) más unida y "mucho más europea que nunca" o el efecto de las "potentes" sanciones impuestas a Rusia han abierto un panorama diferente. "Estamos en un buen momento para meter un poco a China en la ecuación y poder llegar a lo que para mí sería un éxito mayor: un alto el fuego. El alto el fuego es lo más necesario en este momento. Calmar los ánimos y tratar de encontrar luego un mecanismo para que podamos negociar".

Un mundo completamente distinto

Durante el diálogo, Solana ha considerado que la invasión rusa ha fracasado en sus objetivos. "Se suponía que iba a empezar tomando Kiev en 24 horas, que la gente iba a aplaudir. El presidente desaparecería del mapa y pondrían a un gobierno títere. No ha sido así. Es un fracaso desde el punto de vista militar por parte de Rusia y un éxito por defensa que han hecho ciudadanos de Ucrania." Las sanciones internacionales y los pasos de la Unión Europea para independizarse del gas ruso añaden problemas a Moscú. "Todo esto pone a Rusia en una situación dificilísima", ha apuntado.

Sin embargo, Solana ha puesto en duda que Ucrania pueda ganar la contienda en el terreno militar. Para el ex alto representante de Exteriores de la UE, la situación actual es "grave, muy grave". Ucrania ha perdido la salida al mar, lo que ha frenado las exportaciones y generado una crisis alimentaria en África y otras partes del planeta. Y la UE afronta un importante reto energético, que

Bosch ha calificado como "el talón de Aquiles" del bloque. Solana ha diagnosticado por eso que las consecuencias del conflicto serán duraderas: "El mundo va a ser completamente distinto. Se han roto los consensos fundamentales, se han roto las estructuras de la globalización".

Una cumbre "histórica" de la OTAN en Madrid

Esos movimientos geopolíticos protagonizarán la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio y que Solana ha calificado de "histórica", en parte por el proceso de ingreso de Finlandia y Suecia en el bloque. "Esto dejará a Rusia con 1500 kilómetros adicionales de frontera con la OTAN", ha señalado. Turquía ha venido siendo el principal obstáculo hasta el momento al bloquear la adhesión de los dos países bálticos, pero Solana ha confiado en que esa postura terminará por ceder. "No van a tener el coraje de ir tan lejos como dicen que van a ir."

La cumbre se celebrará pocos días después de que se cumplan 40 años del ingreso de España en la OTAN, un acontecimiento que Solana ha considerado uno de los tres pasos que permitieron situar en el mundo a la entonces joven democracia, junto con la entrada en la UE y el reconocimiento del Estado de Israel. "Se hizo para acabar de definir la posición internacional de España", ha destacado ante cientos de alumni de Esade reunidos en un auditorio lleno del Caixa Forum de Madrid. "Dejamos a España completamente asentada donde hoy quiere estar Suecia".

Las Jornadas Anuales de Esade Alumni son el encuentro de referencia para la comunidad de antiguos alumnos de Esade. La celebrada ayer jueves, en Madrid, fue inaugurada por Belén Moreu, presidenta de Esade Alumni, y clausurada por Mario Lara, director de Esade Madrid. El próximo 27 de junio tendrá lugar la XXVI Jornada Anual de Esade Alumni en Barcelona.