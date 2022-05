República Dominicana será en junio el centro de reunión de los empresarios más importantes de Iberoamérica

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebrará, los próximos 1 y 2 de junio en Punta Cana, República Dominicana, la quinta edición de su Congreso bajo el título Innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre. Un evento, que por primera vez se celebra fuera de España, y en el que presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica y líderes institucionales pondrán el foco en los retos y las oportunidades a los que se enfrenta Iberoamérica en tiempos de incertidumbre. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inaugurará un encuentro en el que se analizará la actualidad económica, comercial, empresarial e inversora en la región.

El evento, que en palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, "tiene como finalidad el hacer más Iberoamérica, desarrollando a las empresas que, con su crecimiento, sus inversiones, su innovación, y la creación de nuevas oportunidades, están generando riqueza y mejores empleos", se desarrollará durante las dos jornadas en el Punta Cana Resort & Club. Un acontecimiento que contará con de asistencia presencial de numerosos líderes empresariales y la participación de importantes representantes institucionales de la región.

Entre los ponentes españoles de este V Congreso empresarial iberoamericano CEAPI se encuentran Isidoro José Alanís, Fundador y presidente ejecutivo Global Exchange Group; María José Álvarez, presidenta del Grupo EULEN; Andrés Arizkorreta García, presidente y CEO CAF; Manuel Bermejo, presidente ejecutivo y socio fundador de The Family Advisory Board; Jordi Hereu, presidente de Hispasat; Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País. Elena Foguet, Business Director Spain Value Retail; Francisco Gil, socio de Gómez-Acebo & Pombo; Jordi Hereu, presidente Hispasat; Mónica de Oriol, presidenta de Net4Things y Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, entre muchos otros.

La importancia capital que tiene la innovación, la digitalización y la tecnología para impulsar un crecimiento sostenido y sostenible en Iberoamérica, y la trascendencia y oportunidades que generan los nuevos modelos de negocio serán los ejes centrales del evento. Los paneles examinarán los escenarios de futuro a los que se enfrenta Iberoamérica, incorporando temas de debate como la digitalización, el emprendimiento y la empresa familiar, el papel del turismo en el crecimiento de la región, la reciente crisis energética, y el papel de las empresas para desarrollar los países en todo el territorio, entre otros.

En la noche del 31 de mayo CEAPI dará la bienvenida a los asistentes. Seguidamente, durante las jornadas del 1 y 2 de junio se desarrollarán las mesas de debate. El 1 de junio, se homenajeará al galardonado con el Premio Enrique V. Iglesias de este año, distinción que ha recaído en el colombiano Jaime Gilinski, presidente y propietario de Gilinski Group. El 2 de junio, se reconocerá el rol clave de las empresarias bajo el lema Mujer, Empresa y Liderazgo. El 3 de junio los asistentes podrán disfrutar de un torneo de golf y el sábado 4 se harán visitas guiadas a la Fundación Punta Cana y a la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.

Presencia de grandes líderes

Dentro del ámbito institucional, serán muchas las figuras que compartan espacio con los líderes empresariales. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mypimes dominicano; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España y presidente Fundación FAES; Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y presidenta ejecutiva de la Fundación Integra; Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI; Andrés Allamand, secretario general de SEGIB; Gema Sacristán, directora general de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico de España, entre otros.

En el encuentro estarán también presentes Alberto Bacó, Exsecretario del DDEC (PR); Simón Borrero, CEO y cofundador de RAPPI (CO); Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País (ES); Mireya Cisneros, presidenta MC Global Ventures (VE); Giannina Fasanelli Cavallazzi, presidenta de Family Office Simoniz Latam (CO); Jaime Gilinski, presidente de Grupo Gilinski (CO);) Eduardo Hochschild, presidente ejecutivo de Hochschild Mining PLC (PE); Jordi Hereu, presidente de Hispasat (ES); Stanley Motta, presidente de Motta Internacional (PA), Frank Rainieri, presidente de Grupo Punta Cana (RD); Martín Umaran, co-fundador y chairman EMEA de Globant (AR) y Felipe A. Vicini, presidente de INICIA y presidente del V Congreso CEAPI (RD), entre otros.

Durante el V Congreso, además, habrá ocasión de asistir a interesantes conversatorios y entrevistas. En el primero de los casos, el que sostendrán Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI, Andrés Allamand, secretario general iberoamericano y Stanley Motta, presidente Copa Holdings sobre Iberoamérica en el nuevo orden mundial. En el segundo, las que mantendrán María José Álvarez, presidenta de Grupo Eulen, y Antonio Fernández-Galiano por un lado, y Jaume Miquel, presidente de Tendam y Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (España).

Gilinski, Premio Enrique V. Iglesias

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Gilinski, conglomerado empresarial y bancario con sede en Colombia, y ganador de la octava edición del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, será homenajeado con tal motivo en la primera cena del Congreso, el 1 de junio. El jurado de CEAPI reconoce con este galardón la contribución de Gilinski al desarrollo económico y social de Iberoamérica y al fortalecimiento de los lazos entre los países que la forman.

Este premio, que organiza el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), se convoca anualmente y en ediciones anteriores ha sido entregado por S.M. el Rey.

Reconocimiento a las mujeres empresarias

Las empresarias iberoamericanas Altagracia Gómez Sierra, presidenta ejecutiva de MINSA; Gina Díez Barroso, directora general de Diarq Holding y fundadora y presidenta de Dalia Empower; Carmen Abondano de Dávila, presidenta de la junta corporativa del Grupo Daabon (COL); Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold Corporation (RD); y Mariana Correa Sabogal, de Misión Huascarán (PE), recibirán el reconocimiento Mujer, Empresa y Liderazgo durante la última cena del V Congreso CEAPI. Este homenaje representa el agradecimiento a las mujeres que trabajan no solo por impulsar el desarrollo de sus países, sino por romper con la brecha de género.

Entidades Núria Vilanova Presidenta y fundadora de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) Presidenta y fundadora de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)