Cepyme atribuye los buenos resultados de empleo a las empresas a pesar de su mala situación

Alfonso Bello Huidobro Madrid

Al cierre de la Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), su presidente, Gerardo Cuerva, ha trasladado a los presentes las dificultades que están pasando las empresas en particular y las pymes en general. El también vicepresidente de la patronal se ha mostrado visiblemente preocupado en dos cuestiones: el uso parcial de los datos y la falta de reformas por parte del Gobierno.

A Cuerva le preocupa que el uso de los datos por parte del Ejecutivo consiga ejercer un efecto irreal sobre la población en base a la idea del 'final de la crisis' y transmitirlo con "cierto triunfalismo". Con respecto a esto, ha adelantado en su discurso que "Si las cifras del desempleo del mes pasado y previsiblemente las que vamos a conocer en unos días, son buenas, no es porque la situación de las empresas sea idílica, sino porque a pesar de que es mala, o muy mala, las empresas españolas están contratando y ampliando sus plantillas: es la valentía de nuestras empresas la que, en todo caso, está permitiendo que, pese a su situación, se cree empleo privado".

Desde Cepyme preocupa que el aumento del número de trabajadores no se vea reflejado en las cuentas de resultados, mientras se vende la idea de que la empresa lo aguanta todo. "Sinceramente, me inquieta ese mensaje de que todo ha pasado y de que nuestras pequeñas y medianas empresas pueden con todo porque, ni todo ha pasado ni por supuesto en nuestra mochila cabe más: más costes, más regulación, más burocracia", ha expresado Cuerva.

Por otro lado, respecto a la falta de reformas del Gobierno, el presidente de Cepyme ha mostrado su visión más pesimista y no cree que una de las ocupaciones de la Administración se centre en mejorar las condiciones de las empresas y crítica las palabras del lunes proferidas por la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Las declaraciones del día de ayer de la vicepresidenta y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, trivializando una vez más un grave problema para España como es el déficit de trabajadores para cubrir centenares de miles de empleos, acrecientan mi temor. Queridos empresarios: sectores como la hostelería no pueden cubrir hoy alrededor de 100.000 puestos de trabajo; la construcción habla de que en los próximos años temen no poder cubrir cerca de 700.000 empleos; el resto de sectores, los muy cualificados y con elevados salarios, y los menos cualificados y salarios inferiores, apuntan todos en la misma dirección", ha dicho.

Del mismo modo pide al Gobierno que les escuche y no sean irresponsables ya que "Nosotros hemos detectado el problema, lo hemos analizado y hemos propuesto posibles líneas de actuación sobre el mismo; es alarmante que en el lado del Gobierno se despache con unas declaraciones irresponsables. Porque, sin querer entrar en el señuelo de la vicepresidenta, por supuesto es falso que sea un problema de salarios: en el parador de Málaga, que conozco bien, el empresario, es decir el Estado, no logra encontrar los trabajadores que necesita y estoy seguro de que la ministra Díaz no considerará en este caso que ese empresario paga mal liquidar un problema de esa magnitud, con el mensaje demagógico y falso, de que pagamos poco me hace concluir que, en este, como en otros asuntos, el Gobierno no piensa hacer nada", ha criticado en su discurso.

Complicada situación actual

Desde Cepyme, han enfatizado en que la crisis no ha acabado y que la situación de las pymes es "extremadamente complicada". Complicada en cuanto a sus propias circunstancias de sobreendeudamiento, morosidad, caída de la facturación, incremento de los costes, presión fiscal, riesgo de viabilidad Pero complicada excepcionalmente en comparación con el resto de las empresas europeas. En este sentido, Cuerva suscribe las palabras del Banco de España hace una semana: "Somos la gran economía del Euro que peor ha hecho las cosas".

Ante esta situación tan complicada, dice Cuerva, "nuestras organizaciones han estado a la altura de lo que requerían nuestras empresas. Y lo han estado a partir de una premisa: la complacencia no era una opción. Creedme, en lo personal no es cómodo ser incómodo en los despachos del presidente del Gobierno, los vicepresidentes o los ministros. Pero es lo que necesitaban, y aún necesitan, nuestras empresas en este momento tan crítico".

De este modo ha querido poner en valor el papel tomado por CEOE, Cepyme y ATA en las negociaciones con el Gobierno, acercando temas necesarios al espacio público y mediático, "y si hoy, más allá de polémicas, en España se hablan de la falta de trabajadores en nuestros sectores, es gracias al trabajo que hemos hecho, detectando el problema, acotándolo y plasmándolo, junto a posibles soluciones, en un valioso informe. Por supuesto, ha sido la labor de Cepyme y CEOE lo que ha hecho posible que en el complejo proceso de negociación y ajuste en torno a los fondos Next Generation, se haya tenido en cuenta a la pequeña y mediana empresa".

Por último, Cuerva se ha referido en su discurso a los retos que enfrentan ahora desde la empresa. "Deberemos, analizar y contar, cómo están afectando los distintos cambios de la reforma laboral, y la subida del SMI, en las pymes de los distintos territorios. Deberemos informar de si las medidas que adopte el Gobierno en el ámbito energético están contribuyendo a disminuir la presión sobre las empresas. O, finalmente, tendremos que estar muy atentos a si la única solución que acabe buscando el Gobierno, sea elevar la presión fiscal y las cotizaciones sociales frente a problemas evidentes como la no sostenibilidad del sistema de pensiones. Y en este último caso, deberemos estar muy atentos, porque aunque nadie se atreva a mentar al elefante que hay en la habitación, lo cierto es que no resolver ese problema lastrará a las empresas, lastrará a nuestra economía y lastrará a nuestro país. Conocer los problemas primero, transmitirlos después, colaborar ofreciendo soluciones a las empresas y sugiriendo estrategias al gobierno; esos, por ese orden, son nuestros retos", ha concluido.