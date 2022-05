La ministra de justicia advierte de la necesidad de impulsar la participación de la mujer en el sector digital

Celia Moro Aguado Madrid

"Las mujeres no podemos renunciar al mundo de lo digital, renunciaríamos a nuestro propio futuro porque el futuro se construye desde la digitalización y desde las nuevas tecnologías", reivindicó Pilar Llop Cuenca, ministra de Justicia, durante la apertura institucional del foro La realidad en el liderazgo femenino organizado por elEconomista, en colaboración con Women Economic Forum, y celebrado este lunes 23 de mayo.

Según la ministra, a pesar de que la mayoría de los estudiantes matriculados en la universidad son mujeres, en las carreras relacionadas con la informática la mayor parte del alumnado son hombres. Por ello, consideró que existen "brechas en inteligencia artificial" y manifestó su "especial preocupación" en este aspecto, ante el cual consideró imprescindible la creación de un marco referencial "para garantizar la igualdad en este ámbito".

"Hoy por hoy los algoritmos son construidos mayoritariamente por hombres, lo que supone que los prejuicios que existen ahora mismo se transmiten a estos algoritmos", expresó. Para ilustrar esta reflexión, utilizó la idea de que los algoritmos son utilizados por los bancos a la hora de conceder créditos y el prejuicio de que las mujeres son menos solventes podría tenerse en cuenta por dicho sistema y negarles el préstamo a mujeres por el hecho de serlo, perpetuando una situación de desigualdad.

Llop Cuenca explicó durante su intervención que estos estereotipos, prejuicios y roles de género que muchas veces las mujeres se ven impulsadas a seguir, son la causa directa de la desigualdad.

"El 75% de los contratos a tiempo parcial pertenecen a las mujeres, siendo estos más precarios. Los suelen elegir para dedicarse a tareas más domésticas", comentó. Además puso como ejemplo el hecho de que "en el confinamiento las científicas publicaron menos artículos porque se dedicaron a los cuidados".

Por ello, pidió fomentar las políticas de "conciliación corresponsable" para que mujeres y hombres se encarguen de los cuidados de un modo igualitario.

Asimismo, ensalzó el papel de España en la lucha por eliminar el estigma femenino; "el gobierno de España es un gobierno feminista", afirmó.

Brechas laborales

La ministra incidió en que existen diferentes brechas que afectan a las mujeres, entre ellas la de mercado laboral.

"Somos un poco más del 50% de la población y tendríamos que representar en el mismo porcentaje la población activa y la dirección de las empresas, pero sabemos que por desgracia no es así", dijo y añadió: "No cabe discusión sobre nuestra capacidad y formación. A pesar de los esfuerzos realizados, de las políticas adoptadas, por distintas causas no llegamos a alcanzar esta igualdad entre mujeres y hombres".

De acuerdo con las palabras de Llop Cuenca, uno de los "mejores negocios" para un país es el "empoderamiento femenino", puesto que según afirmó, aumentando las oportunidades de las mujeres se mejora la eficiencia organizativa.

"Es el momento de apostar por ese liderazgo feminista. Tenemos que conseguir que esta idea cobre fuerza. Las mujeres que tenemos puestos de tomas de decisiones debemos asumir responsabilidades. Son una herramienta que puede ayudar a otras mujeres a romper techos de cristal", reivindicó.

Brechas jurídicas

Llop Cuenca también sacó a colación las desigualdades en el ámbito de su ministerio.

"Según el Banco Mundial, 143 países aún tienen leyes que discriminan a la mujer", comentó.

Al mismo tiempo, dentro del propio sector, aunque las juezas superan en numero a los jueces en ingresos a la carrera judicial, son ellos los que al final aplican jurisprudencia, denunció la ministra.

Por ello, explicó las medidas que están sacando adelante desde el Ministerio de Justicia, tales como: formar a trabajadores en esa materia, conectar procedimientos civiles con penales para tratar de evitar acciones de violencia vicaria, un nuevo protocolo que han firmado todas las comunidades autónomas excepto Castilla y León o un nuevo reglamento publicado este mes sobre la carrera fiscal en la que se contempla la participación equilibrada entre mujeres y hombres.

Por otro lado, Llop Cuenca pidió eliminar prejuicios respecto a las cuotas, ya que funcionan de forma que "a igual merito y capacidad se elige al genero infravalorado".

Asimismo, mencionó la violencia de género, la cual, según afirmó, "es la más clara evidencia de la desigualdad entre mujeres y hombres".

Finalizó su intervención agradeciendo a las empresas, porque "con vuestra labor contribuís a tejer redes y a empoderarnos, mejorando nuestros liderazgos y aprovechando nuestro talento, que es mucho".