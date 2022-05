Google a punto de quebrar en Rusia ahogada por las sanciones de Putin

La filial de Alphabet en Rusia planea declararse en quiebra este domingo por no poder hacer frente a los sueldos de sus trabajadores, los costes fijos y las deudas cercanas, según reconoció este miércoles la compañía, que justifica la decisión alegando que el gobierno ruso ha bloqueado la cuenta bancaria del gigante estadounidense, por lo que no puede efectuar ningún tipo de pago.

No obstante, Alphabet continuará ofreciendo a la población de ese país de manera gratuita sus principales servicios, como el buscador web, YouTube, Gmail, Android y Google Play.

Según ha publicado este miércoles Fedresurs, el regulador financiero ruso, Google prevé "su quiebra y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras" a partir del domingo.

"La incautación de la cuenta bancaria de Google Rusia por parte de las autoridades rusas ha hecho insostenible el funcionamiento de nuestra oficina en Rusia, incluyendo la contratación y el pago a los empleados con sede en Rusia, el pago a proveedores y vendedores y el cumplimiento de otras obligaciones financieras", dijo este miércoles un portavoz de Alphabet, según declaraciones recogidas por Reuters.

El bloqueo bancario de Google no es nuevo. Según The Wall Street Journal, a finales de marzo la justicia rusa congeló los activos de la principal cuenta de la compañía y después extrajo el dinero que contenía, aunque no ha sido hasta esta semana cuando la tecnológica lo ha reconocido y ha revelado que de esta manera no puede seguir operando.

La caída de Alphabet responde a un tira y afloja entre la firma y el ejecutivo de Vladímir Putin. Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, Google ha bloqueado el acceso de los medios de comunicación rusos a sus plataformas, eliminando entre otros el canal de YouTube de Russia Today (RT), un medio ligado al gobierno.

Al mismo tiempo, los servicios de Alphabet han permitido la publicación de contenido que el ejecutivo ruso considera ilegal, lo que ha derivado en diversas sanciones del país hacia Google, entre ellas dos embargos y varias multas. Estos castigos se reforzaron a finales de marzo, cuando Putin aprobó una nueva ley que pena con multas y hasta 15 años de cárcel la difusión de noticias falsas. Esa ley permitió en abril a un tribunal de Moscú condenar a la filial de Alphabet a pagar unos 11 millones de rublos (170.000 euros) por no haber eliminado "contenidos prohibidos" sobre Ucrania en YouTube.

Alphabet también ha comunicado esta semana que sacará a sus empleados de Rusia, un movimiento coordinado con la posible quiebra de la compañía. Según fuentes de la empresa citadas por The Wall Street Journal, los trabajadores de la filial rusa estarían volando principalmente a Dubai, donde Google tiene unas oficinas estratégicas, mientras que otros se habrían quedado en Rusia, pero habrían dejado la compañía.