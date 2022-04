El Gobierno revisará a la baja de la previsión de crecimiento de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que habrá una revisión a la baja de la previsión de crecimiento del PIB para este año (7%) por el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española, aunque ha insistido en que el crecimiento seguirá siendo "robusto".

"Es evidente que la guerra de Putin en Ucrania está impactando en la economía española y europea y que habrá una revisión a la baja en España, Europa y el mundo. Es una certificación, pero eso no significa que no vayamos a crecer", ha subrayado el presidente en una entrevista en Antena 3.

Sánchez ha subrayado que España seguirá creciendo de manera "robusta" y creando empleo, con una cifra que ahora mismo ronda o supera los 20 millones de ocupados. Sin embargo, ha señalado que hay "amenazas y riesgos" sobre la evolución de la economía, entre ella la guerra y su impacto sobre los precios energéticos.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que no se escuda en la guerra "ni pone paños calientes" a la situación económica, pero ha considerado "evidente" que el 70% de la subida del IPC se debe a los precios energéticos y eso, ha añadido, "tiene mucho que ver con el conflicto en Ucrania".

Precisamente, para combatir los precios energéticos, ha recordado que España está negociando con Bruselas para desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad, lo que repercutirá en una rebaja de la factura eléctrica, y espera que esta medida pueda acordarse cuanto antes.

Mientras tanto, ha explicado que se ha puesto en marcha un plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra por valor de 16.000 millones de euros y que hay que seguir trabajando en la transición energética verde, pues, según ha resaltado, la apuesta por las renovables "es la solución para acabar con la dependencia energética".

Pese al repunte del IPC, el presidente ha señalado que las previsiones de los organismos internacionales apuntan a que la actual situación de precios es "coyuntural", pues la inflación bajará en 2023 hasta el entorno del 2%. En todo caso, y respecto a la revalorización de las pensiones, ha recordado que está regulado por ley su actualización con el IPC, por lo que "no depende de ningún gobierno".

Descarta la bajada de impuestos generalizada

Sánchez ha descartado una bajada de impuestos generalizada como la que pide el PP porque eso, ha dicho, "no es creíble, no lo está haciendo nadie en Europa y no es un proyecto de país".

"Estamos haciendo rebajas de impuestos vinculadas a políticas específicas (...) Esto es un clásico, el PP cuando está en la oposición anuncia bajadas de impuestos, y luego cuando llega al Gobierno hace amnistías fiscales y sube más de 50 impuestos a la clase media y trabajadora", ha afirmado Sánchez, que ha agregado que "el peor impuesto" que soportan los españoles "es la corrupción".