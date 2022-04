Ribera asegura que con una empresa pública eléctrica "estaríamos en mejores condiciones"

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, aseguró este viernes que "si la mayor parte de la producción eléctrica del país correspondiera a una empresa de titularidad pública estaríamos en condiciones mucho mejores que ahora".

En declaraciones a Radiocable, recogidas por Servimedia, la ministra de Transición Ecológica afirmó que es "obvio" que ese escenario de dominio de una eléctrica pública ayudaría ahora a sujetar los precios de la luz, "pero el problema es que deberíamos estar manejando cifras de un 60% de producción" en manos de esa empresa de titularidad estatal, "y no podemos expropiar empresas y además sería dudoso que fuera el mejor ejercicio". Teresa Ribera ya señaló en el mes de diciembre que "crear una empresa eléctrica pública no es la solución, la expropiación no resuelve el problema".

A su juicio, es difícil "volver al modelo francés" en el que el Gobierno impone un precio máximo de venta a las eléctricas, "porque éstas recurrirían y perderíamos".

La creación de una empresa eléctrica pública es una de las principales peticiones que ha hecho Unidas Podemos a sus socios de Gobierno esta legislatura para contener la escalada de precios de la luz.

"Oportunismo con las nucleares"

Sobre la defensa que se hace desde algunos sectores de relanzar la construcción de centrales nucleares para hacer frente a los recortes actuales de suministro de gas, consideró que "este debate ha resurgido de manera oportunista".

"Tiene poco sentido la apuesta por la energía nuclear", señaló. "Los tiempos de construcción de centrales, de 17 a 22 años, nos muestran hasta qué punto no es una solución para un problema como éste", que requiere de respuestas más inmediatas que el Gobierno ya promueve dentro de los planes de descarbonización.

En relación con el viraje del Gobierno en las relaciones con Marruecos y en la posición sobre el conflicto del Sáhara occidental, afirmó que la postura del Ejecutivo es "clara": "Nuestra obligación es tener la mejor relación posible con nuestros vecinos".

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha señalado que no es "ninguna novedad" que Argelia, a través de su empresa estatal Sonatrach, tenga la intención de revisar el precio del gas a España, ya que lo advirtió en octubre, y ha desvinculado esta postura de la del Gobierno en relación con el Sáhara Occidental.

"No tiene que ver un asunto con otro. Que Argelia diga ahora que a lo mejor se revisan los precios de los contratos de suministro de gas con España no es ninguna novedad, lo dijo ya en octubre, y no es una relación entre gobiernos, es una relación comercial entre Sonatrach y compañías españolas", ha señalado Ribera en declaraciones a 'La Cafetera' de Radiocable.

Sobre Argelia: "Es una relación impecable y estoy segura de que cumplirán con sus compromisos"

Tras reconocer que se trata de negociaciones "delicadas" que se producen periódicamente, Ribera ha afirmado que se está generando una "cierta confusión" y ha destacado que Argelia es un país fiable que no ha faltado a su palabra. "Es una relación impecable y estoy segura de que cumplirán con sus compromisos", ha asegurado.

"Otra cosa es la revisión de precios, ha habido un mensaje coyuntural y asociado a la oportunidad del momento, tocaba revisar precios de gas", ha señalado la ministra, quien ha afirmado que se trata de una revisión que "no se puede pactar entre gobiernos", porque es "estrictamente comercial", y que se inició antes de Navidad.

"Hasta tal punto fue así que una de las principales compañías que adquiere gas argelino y que lo vende a los consumidores industriales denunció una buena parte de sus contratos antes de fin de año pagando incluso la penalización porque advertía que Sonatrach estaba presionando para hacer una revisión al alza muy importante", ha explicado.

Por último, ha resaltado que la obligación del Gobierno es "tener la mejor relación posible" con sus países vecinos y participar en la búsqueda de soluciones de aquellos problemas que se puedan presentar.