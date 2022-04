Rocío Monasterio: "Sánchez echa la culpa del IPC a Putin pero no es así, la inflación lleva meses al alza"

Sus adversarios la han definido en alguna ocasión como " una monja con látigo" porque detrás de su aspecto con rasgos tranquilos y sosegados se esconde una mujer de fuertes convicciones religiosas e ideológicas, que en cualquier debate intranquiliza. Es una de las dirigentes "pata negra" del partido de Abascal, una de las mujeres más reconocible de Vox, y no solo porque es la presidenta del partido en Madrid y su portavoz en la Asamblea , sino porque tiene una forma de ser y estar en política muy rompedora, hiperactiva en las redes sociales y con gran presencia que en los medios de comunicación. Rocio Monasterio (Madrid, 1974) es arquitecto de profesión. Acabó la carrera con una calificación de matrícula de honor o sobresaliente en todas las asignaturas.

Califica de papel mojado y "manchado por los bilduetarras y comunistas" los Presupuestos , pide la rebaja de medio punto adicional del IRPF e insiste en que el PP es su socio natural."La prioridad es echar a Sánchez se la Moncloa", dice.

¿Es verdad que la mano que ha mecido la cuna de la manifestación de los agricultores y la huelga de transportistas fue la de Vox?

No es verdad que Vox esté detrás. Detrás de esa manifestación lo que hay es el gran fracaso de la imposición de la Agenda 2030, que nos ha hecho renunciar a nuestra industria, a nuestra energía, a la soberanía alimentaria. Eso, unido a la crisis ocasionada por un criminal como Putin, ha hecho que todo reviente. Los ganaderos y agricultores llevaban mucho tiempo avisando que no es sostenible vender por debajo de los costes, y la inacción del Gobierno es clamorosa.

Según el Gobierno quienes se manifestaron fueron marqueses, terratenientes... la extrema derecha.

Es vergonzoso tener un Gobierno que insulta a los que crean riqueza. Los que se han manifestado eran ganaderos, agricultores, autónomos, transportistas, cazadores... Se ha manifestado la España que madruga, que está desesperada. Los marqueses son ahora los que están en el Gobierno, escondidos en Moncloa e incapaces de ver la realidad.

La inflación está disparada y España supera en 2,3 puntos la media europea. ¿Qué le parece?

Que Vox tiene razón. El Gobierno de Sánchez y de los comunistas es el Gobierno de la ruina. El autócrata nos quiere hacer creer que todo es culpa de Putin, pero no es así, la inflación lleva meses incrementándose y las familias españolas ya no pueden más. Lo que hay que hacer es reducir gasto superfluo y bajar impuestos. Los recursos tienen que dedicarse al bienestar de las familias y no al de los políticos.

¿Qué opina del plan de choque del Gobierno? ¿Por qué ustedes se niegan a apoyarlo?

Porque son migajas. Nos enfrentamos a una pérdida del poder adquisitivo de 16.000 millones. Una familia de clase media paga 800 euros más solo por el incremento de la inflación. Y los políticos siguen en su burbuja ofreciendo migajas a quienes crean riqueza, a esos a los que llevan semanas insultando.

Al menos admita que a Sánchez le ha salido bien la llamada isla energética y van a pedir topar a 30 euros el precio del gas...

Los socialistas y los comunistas siempre aprovechan los momentos de debilidad para hacerse con el poder absoluto. Migaja a migaja, te van haciendo dependiente mientras acaban con tu libertad. La realidad es que siguen dedicando 20.000 millones a políticas de género mientras ofrecen 20 céntimos a la España que madruga.

Con la inflación disparada, los Presupuestos se han convertido en papel mojado. ¿Y ahora qué?

El Gobierno de Sánchez y su Presupuesto no sólo son papel mojado, sino también papel manchado porque los ha pactado con los bilduetarras y los comunistas. Hay que dar la vuelta, tanto a los Presupuestos como a los de la Comunidad de Madrid, y encararlos sin miedo para lo que va a venir. Hay que actuar de manera rápida y eficaz para afrontar esta situación. En Vox acabamos de lograr impulsar el acuerdo para reducir diputados. Y seguiremos insistiendo para que el PP deje de subvencionar a los sindicatos vendeobreros para dedicar esos recursos a ayudar a los autónomos arruinados por la crisis energética. Acabamos de registrar la rebaja de medio punto adicional del IRPF.

¿Al final el tema de la luz y su posición con las eléctricas puede ser la tumba política de Sánchez?

La tumba política de Sánchez es su ineficacia, sus socios y su incapacidad para dar respuesta a los problemas reales de este país. Hay que dejar de demonizar determinadas energías como la nuclear. Si no lo hubiéramos hecho tendríamos una soberanía energética mucho mayor. El PSOE y el PP se han vuelto locos con las energías renovables, cuando eran plenamente conscientes de que con esas energías no podemos cubrir la totalidad de la demanda por muy verde que nos lo pinten. Lo sensato es hacer una política a largo plazo para tener soberanía energética, y de forma inmediata eliminar impuestos en la factura de la luz.

¿Qué le parece como se ha solucionado el conflicto de los transportistas?

Insisto, el Gobierno les ha dado migajas. No entiende lo que está pasando en España. Sánchez se dedica a dar millones de euros a los sindicatos, que luego gastan en mariscadas; millones de euros al feminismo radical, para que monten aquelarres; y se niega a sentarse con quienes trabajan a destajo todos los días para garantizar que los alimentos lleguen a los puntos de venta. Dar migajas a los transportistas les volverá en su contra.

Pues no parece que el Ejecutivo quiera bajar los impuestos...

Si no lo hace se equivoca. Hay que hacer una reducción de impuestos en general y también hay que hacer una reducción importante del gasto político ineficaz. Tenemos un gasto descomunal en parlamentos autonómicos, en políticas ideológicas de género, de cambio climático, de desmemoria histórica. Hay un gasto brutal en ministerios, en Falcon, en consejerías innecesarias, en chiringuitos, etc. Eso hay que cortarlo de raíz.

¿Por eso han presentado ustedes en la Comunidad de Madrid una propuesta para bajar el número de diputados? ¿Y no es papel mojado? Porque necesitan el apoyo de la izquierda...

Es una de las muchas medidas que hemos presentado. Los madrileños tienen derecho, cuando ellos se aprietan el cinturón, a ver que nosotros también lo hacemos. Reducir de 136 a 91 el número de diputados es razonable y equivalente a lo que hay en otros parlamentos europeos. Yo espero que haya 13 diputados de izquierda que actúen con responsabilidad y apoyen la medida.

¿Es verdad que Vox mantiene un pulso con la Comunidad de Madrid para que se bonifique al 99% el impuesto de sucesiones a tíos y sobrinos? Ayuso no está por la labor...

No hay ningún pulso con Isabel Díaz Ayuso, lo que hay es un trabajo en equipo. Un impuesto como el de sucesiones de tíos y sobrinos hay que eliminarlo, entre otras cosas, porque la propia presidenta lo prometió en campaña electoral.

Pero también piden bajar medio punto el IRPF, ¿no?

Reducir medio punto más el IRPF tiene sentido porque la reducción que acordamos el año pasado se la ha comido totalmente la inflación. La pérdida de poder adquisitivo que ha tenido cualquier familia en los últimos meses está muy por encima de todo lo que podamos reducir el IRPF. Además, habría que eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales de la vivienda, cosa a la que el PP se niega, lo cual no se entiende. Si estamos diciendo a Sánchez que baje los impuestos, hay que dar ejemplo y bajarlos en la Comunidad de Madrid. Tenemos que conseguir que ese presupuesto de 23.000 millones esté dirigido a las prioridades de los madrileños y no a gastos innecesarios.

¿Esa bonificación de impuestos la van a plantear también en Castilla y León y en todas las autonomías donde gobiernen?

Sí. Esa bonificación de impuestos y un nuevo sistema impositivo es un eje fundamental en el programa de Vox, porque queremos desmontar todo ese gasto abusivo que hay en el sistema autonómico. Todos estos gastos de asesores, observatorios, chiringuitos, etc., se multiplican por 17, cosa que los españoles no nos podemos permitir, y Europa ya nos está avisando que es inviable. Hay que elegir entre gastar el dinero en política de género, cambio climático, chiringuitos, sindicatos, etc. o compensar a los autónomos la pérdida de poder adquisitivo, apoyar a las familias que no llegan a fin de mes, o atender las colas del hambre. Hay que elegir.

Vox ha propuesto quitar las subvenciones a los sindicatos que en Madrid suponen 600.000 euros. ¿Le parece una cantidad abusiva?

Sí. Hay que eliminar las subvenciones a los sindicatos vendeobreros de la hoz y el martillo. Además de esos 600.000 euros tenemos muchas partidas que están relacionadas con cursos de formación y empleo cuyo destino siempre es oscuro.

Oiga, ¿su planteamiento para que las subvenciones a los sindicatos se den a los autónomos afectados por la crisis energética no es el chocolate del loro?

Es un acto de voluntad política. No es el chocolate del loro y la señora Díaz Ayuso debería eliminar las subvenciones a los sindicatos y a la patronal y que ambos se financiaran con las cuotas de sus afiliados. Ya hemos visto cómo los sindicatos han estado escondidos. Y mientras los trabajadores estos días estaban en la calle reivindicando sus derechos, los sindicalistas estaban de mariscada. Por eso no hay que darles ni un duro.

¿El Gobierno de Castilla y León con el PP puede ser un avance de lo que ocurrirá a nivel nacional si Feijoo gana las elecciones y les necesita para gobernar?

Nuestro socio lógico es el PP. Lo tenemos clarísimo, y lo decimos sin ningún complejo. Quien parece que todavía no lo tiene tan claro es el PP, y esperemos que a nivel nacional ocurra lo que ha ocurrido en Castilla y León. Lo importante es dar la vuelta a las políticas que han estado haciendo estos años Sánchez y sus socios bilduetarras y comunistas. Nosotros estamos dispuestos a pactar con el PP si nos hiciera falta para completar nuestros votos. La obligación de Vox y del PP es echar a Sánchez de la Moncloa, y esa debe ser la prioridad.

Y si ustedes y el PP suman para gobernar España, el reparto de carteras sería similar a lo pactado con Mañueco, una vicepresidencia y varios ministerios...

Vamos a las elecciones a ganar, pero si no se consigue mayoría absoluta, nuestro socio lógico y natural para gobernar es el PP, porque con el PSOE tenemos una distancia infinita, cosa que algunos en el PP no lo tienen claro.

¿Qué opina cuando oye decir que Podemos, tras su paso por el gobierno, ha blanqueado a Vox, que si está la extrema izquierda lo mismo puede estar la extrema derecha?

No nos hace falta que nos blanquee nadie. Somos el partido que más ha defendido la Constitución y la unidad de España. Gracias a nosotros se sentaron en el banquillo los golpistas del 1-O. Este Gobierno a quienes está blanqueando es a los que antes daban un tiro en la nuca y a los comunistas que defienden a gente como Putin o Maduro. A eso se le llama blanquear. Nosotros llegamos a la política con las manos libres de lastres, libres de corrupción y libres de la partitocracia del PP y del PSOE que ha llevado a los españoles a la mayor pérdida de poder adquisitivo en 40 años. Eso ven los jóvenes en nosotros, y por eso cada día hay más afiliados a Vox.

¿Qué le ha parecido la decisión sobre el Sahara, que ha sido una bandera de la izquierda?

Sánchez está en una carrera improvisada y desbocada tomando decisiones propias de alguien que no cree en la democracia, ni en el Parlamento, ni en los acuerdos de Estado. Sobre todo, de política exterior. Se parece cada vez más a un dictador porque dicta las medidas que quiere imponer sin consultar ni a sus socios ni a la oposición ni a su Majestad el Rey ni a los españoles. Y es gravísimo, porque cada decisión de Sánchez tiene consecuencias en geopolítica brutales que perdurarán por muchos años.

Ustedes que son partidarios de la repatriación de inmigrantes ilegales. ¿Han cambiado de opinión ahora con el tema de Ucrania?

La inmigración ilegal no tiene nada que ver con los ucranianos, que vienen de forma legal y amparados por una orden que ha dado la UE que les permite la movilidad, el permiso de trabajo y la escolarización durante un año en toda Europa. Eso no tiene nada que ver con los que saltan la valla de Melilla, armados con garfios, atacando a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Creo que España y toda Europa, tenemos que hacer un ejercicio de generosidad y de responsabilidad para acoger a esas madres y niños ucranianos.

Pues lo de Ucrania no pinta bien, y para muchos Putin es culpable de crímenes contra la humanidad...

Claro que Putin es culpable, y debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Nos tenemos que alejar de los parámetros buenistas de Europa. Son auténticos asesinos que no tienen ningún pudor a la hora de destrozar ciudades enteras, arrasar hospitales y masacrar y exterminar a la población civil, incluso niños.