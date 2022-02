Estas son las razones por las que puedes perder el paro del SEPE

La prestación contributiva por desempleo es la más abonada de todas las dependientes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero no por ello es la que menos requisitos obliga a cumplir a sus beneficiarios. De hecho, estos pueden dejar de percibirla en varios supuestos e incluso a devolver ciertas cantidades que el organismo considere incorrectamente cobradas.

El propio SEPE detalla las posibles causas de una extinción del derecho al paro en su página web. Hace referencia a aspectos tan variados como la situación laboral del perceptor, sus circunstancias personales e incluso algunas actitudes o prácticas merecedoras de sanciones o multas. En su conjunto, el ciudadano puede perder la prestación contributiva por desempleo por las siguientes razones:

-El primero de ellos es el más obvio: la pérdida del derecho a cobrar por haber agotado la prestación. La duración del paro depende de la cotización por desempleo de los seis años anteriores.

-La realización de un trabajo por cuenta ajena de 12 meses o más de duración o la realización por cuenta propia (como autónomo o trabajador del mar) por una duración de 60 meses o más.

-El cumplimiento de la edad de jubilación y la percepción de una pensión contributiva de jubilación. En caso de no tener derecho a ella se podría mantener la prestación hasta alcanzar ese derecho.

-El cobro de una pensión de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta o de gran invalidez.

-El traslado al extranjero "para buscar o realizar un trabajo, o para perfeccionamiento profesional o cooperación internacional" por un periodo superior a 12 meses o un traslado al extranjero por otro tipo de causas superior a 90 días.

-La renuncia voluntaria a la prestación o el fallecimiento del beneficiario. En este último caso, si existiesen cantidades pendientes, sus herederos pueden cobrar ese dinero.

Cómo puedes perder el paro por sanciones leves, graves y muy graves

En paralelo a estas causas, existen otras revestidas de un componente extra de gravedad, puesto que corresponden a un incumplimiento de la normativa y la imposición de sanciones al amparo de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El artículo 17 de esta ley divide entre infracciones leves, graves y muy graves:

-Las infracciones leves incluyen la no comparecencia para responder a las ofertas de las agencias de colocación o para renovar la demanda de empleo, no entregar a los servicios públicos de empleo los justificantes de asistencia a las ofertas de empleo o no cumplir las exigencias del Acuerdo Personal de Empleo.

-Las infracciones graves incluyen el rechazo de una oferta de empleo adecuada o negarse a participar en programas de empleo, acciones de promoción, formación o reconversión profesional.

-Las infracciones muy graves incluyen la desviación o no aplicación de las ayudas obtenidas para el fomento del trabajo, así como la connivencia con los empresarios para la acreditación o justificación de acciones formativas no realizadas o inexistentes.