El Banco de Inglaterra abre la veda y sube los tipos interés para intentar frenar a la inflación

El Banco de Inglaterra (BoE) se ha convertido en el primer gran banco central que ha elevado el precio del dinero tras la crisis del covid, aclarando el camino a otros grandes institutos monetarios como el BCE o la Fed. El Comité de Política Monetaria ha elevado los tipos de interés en 15 puntos básicos hasta el 0,25%, lo que supone la primera subida desde agosto de 2018, una decisión que ha llegado por sorpresa: el mercado preveía la primera subida en febrero de 2022. Este pequeño movimiento tiene importantes implicaciones, puesto que el BoE hará todo lo posible para que la inflación no se salga de su cauce.

Aunque prácticamente todos los bancos centrales han comenzado a girar su timón monetario, el de Inglaterra se encuentra en una situación quizá más extrema por las particularidades de su economía. El Reino Unido está viviendo una situación un tanto especial. Más allá de los factores globales que están presionando al alza la inflación (materias primas, interrupciones de la cadena de suministros...), la economía británica se enfrenta a una escasez de trabajadores y bienes derivada del Brexit que amenaza con fortalecer aún más la inflación de forma sostenida.

El Banco de Inglaterra está intentando frenar esta tendencia (sobre todo evitar que las expectativas se desanclen) con una subida de tipos (eleva el coste del crédito y puede frenar el exceso de demanda) que además puede fortalecer la libra, lo que reduciría el precio relativo de las importaciones, lo que supondría un alivio para la inflación.

La libra está reaccionando con subidas de más de medio punto contra el euro, que sitúan el tipo de cambio en 1,18 euros por unidad de la divisa británica. En su cruce contra el el dólar, la moneda británica se aprecia también por encima del 0,5%.

Tiempos extraordinarios

"En tiempos normales, es probable que el Banco de Inglaterra ya hubiera subido los tipos en 40 puntos básicos, en nuestra opinión. Estos no son tiempos normales... el Banco de Inglaterra probablemente habría subido este mes si no fuera por ómicron, en nuestra opinión. Creemos que la incertidumbre de ómicron llevará al Banco de Inglaterra a mantener los tipos de interés mientras espera más información... Si los riesgos de ómicron disminuyen creemos que el BoE subirá en 15 puntos básicos en febrero y 25 puntos básicos en mayo", aseguran desde Bank of America Merrill Lynch.

Ahora mismo, la inflación se encuentra en el 5,1%, un nivel que supera con creces el objetivo del 2% del BoE. El IPC ha tardado en despegar en Reino Unido, pero cuando lo ha hecho ha sido con fuerza (el mes anterior se encontraba aún en el 3,1%). Sin embargo, la previsión es que los precios sigan subiendo sin descanso durante los próximos meses y parte de 2022, hasta situarse cerca del 6%.

La situación no es sencilla para los bancos centrales. Las amenazas contra la economía están ahí, pero los precios no paran de subir. "El IPC del Reino Unido subió 0,9 puntos porcentuales en un solo mes para situarse en el nivel más alto desde septiembre de 2011, por encima de las expectativa del consenso (4,8%). La sorpresa al alza de 30pb se explicó por una mayor inflación de los precios de los alimentos (20pb) y un repunte más fuerte en los precios de los bienes, particularmente los precios de los automóviles", explican los expertos de UBS.

El que fuera economista jefe del Banco de Inglaterra hasta hace pocos meses, Andy Haldane, advirtió durante el verano de que el Reino Unido se arriesgaba a sufrir una espiral de precios y salarios que podría recordar a las vividas durante las décadas de 1970 y 1980.

Los salarios están subiendo por encima del 8% anual, unos niveles no vistos en las últimas décadas. Las empresas luchan por encontrar fuerza laboral en un mercado estrecho, lo que está llevado a las firmas a ofrecer salarios más elevados en un intento por retener a sus trabajadores y/o 'robar' empleados a otras empresas. Esto a su vez está elevando unos costes de producción que se terminan trasladando al IPC que pagan los consumidores. Una suerte de círculo vicioso.

El comunicado del BoE reconoce que "la inflación de los precios al consumidor en las economías avanzadas ha aumentado más de lo esperado. La variante ómicron presenta riesgos a la baja para la actividad a principios de 2022, aunque el equilibrio de sus efectos sobre la oferta y la demanda y, por lo tanto, sobre las presiones inflacionarias globales a medio plazo, no está claro. Las presiones de costes globales se han mantenido fuertes".

Los futuros sobre tipos de interés que usados en el terminal de Bloomberg prevén hasta tres subidas más del precio del dinero en 2022, lo que dejaría los tipos de interés en el nivel del 1% en Reino Unido para cuando finalice el próximo año. Mientras tanto, en la zona euro los tipos de interés clave siguen en territorio negativo (-0,5% la tasa de depósito).