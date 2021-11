Así puedes heredar una cuenta bancaria: estos son los pasos

En el duro proceso de trámites que sigue al fallecimiento de un familiar ocupan un lugar importante las gestiones de índole bancario que se derivan de dicha muerte, entre ellas cómo proceder a la herencia de la cuenta o cuentas bancarias del finado.

El proceso debe ser posterior a la tramitación del testamento y al reparto efectivo y legal de la herencia. Tal y como informa el Banco de España, el proceso depende de si el fallecido era el único titular de la cuenta o no.

Si el fallecido era el único titular de la cuenta, los herederos de esta cuenta tienen dos opciones: pedir la cancelación de la cuenta (con la transferencia de los depósitos o saldos que quedasen en ella) o proceder al cambio de titularidad. O lo que es lo mismo, realizar el trámite para heredar la cuenta.

En este caso, explica el Banco de España, las entidades "deben contar con los medios para reflejar tal situación y facilitar así el cumplimiento de las disposiciones testamentarias" y "no deberían poner trabas o impedimentos, como alegar razones de índole operativa".

Para cuentas de varios cotitulares, los herederos pueden pedir igualmente cancelar la cuenta o pedir un cambio de titularidad, pero en ambos casos se necesita el consentimiento del resto de cotitulares. Aquí habría una excepción: que en la apertura de la cuenta se estableciese algún mecanismo que contemplase acciones diferentes a las que tuviesen en mente los herederosen caso de fallecimiento de uno de los titulares.

Puede darse la circunstancia de que la entidad bancaria se niegue a realizar un cambio de titularidad. Si es así, no tiene derecho a abrir una cuenta nueva a no ser que tenga la firma (y el correspondiente permiso) del heredero o herederos. En caso de no tenerlo, si tiene intención de anular la cuenta deberá informar de ello al menos dos meses antes de hacerlo.

Qué operaciones pueden hacerse mientras

En base a lo anterior, el proceso para heredar una cuenta bancaria puede tardar varios meses. Esto no significa que la cuenta se quede congelada, sin movimientos, durante todo ese tiempo. Por norma general no se permiten realizar movimientos en estas cuentas, pero el Banco de España recoge excepciones en su página web:

-Si el fallecido era el único titular, se podrá disponer de sus fondos siempre que todos los herederos den su consentimiento y se usen o bien para el pago de los gastos funerarios o para las operaciones que el fallecido ya había autorizado previamente "y que respondan al mantenimiento del caudal hereditario".

-Si en la cuenta hubiese más titulares, se podrían realizar órdenes mandadas por alguno de esos titulares, pero ese depende del régimen de disposición de dicha cuenta. En el caso de ser una cuenta indistinta o solidaria, se podrá proceder a cualquier orden llegada de un cotitular sin consentimiento, conformidad ni necesidad de comunicárselo a los herederos. En el caso de una cuenta mancomunada, solo se pueden atender las órdenes firmadas por todos sus miembros (la de todos los herederos en lugar de la del fallecido).