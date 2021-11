Esta es la cuantía a cobrar por los pensionistas que no llegan al mínimo de cotización

Más hace unos años cuando por diversas circunstancias sociales había más población que a lo largo de su vida o bien no había trabajado o bien lo había hecho 'en negro', si por ley no se han alcanzado los 15 años cotizados no se tiene derecho a una pensión contributiva. Es el caso de las pensiones no contributivas, una modalidad de menor cuantía pero que trata de solventar las capacidades económicas más básicas.

"La pensión asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente". Así define la web del Imserso a las pensiones no contributivas, alegando que estas son necesarias incluso para personas que a lo largo de su vida laboral nunca han cotizado.

Y es que son muchas las situaciones que pueden derivar en estos casos, principalmente por el papel de la mujer antiguamente o por la generalización del pago 'en negro'. Pero si por cualquier situación no se ha cumplido con 15 años de vida laboral cotizados, son estas ayudas las que dan el soporte para acceder a los servicios más básicos.

Estos son los requisitos para acceder a una pensión no contributiva

Eso sí, para optar a ellas habrá que cumplir una serie de requisitos como es el hecho de ser mayor de 65 años y residir en España al menos diez años desde los 16, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión. Además, se debe demostrar que no se perciben ingresos por encima de ciertas cantidades que varían en función de los miembros que integran su unidad familiar (estos van desde los 5.639,20 euros anuales, para solteros, hasta los 42.703,80 euros anuales para unidades de cuatro o más personas).

Por ello, a los pensionistas de esta modalidad la Seguridad Sociales les reclama anualmente una declaración de ingresos, con el fin de demostrar que se cumplen tales requisitos. El no envío de dicho documento supone la retirada de la prestación.

Estas son las pensiones a recibir

Vistos todos estos requisitos y tras la revalorización de las pensiones aprobada a principios de 2021 (las pensiones no contributivas de jubilación subieron un 1,8%) quedaron de la siguiente forma:

- La cuantía de la pensión íntegra es de 402,80 euros mensuales y 5.639,20 euros anuales.

- La cuantía de la pensión al 25% es de 100,70 euros mensuales y 1.409,80 euros al año.

- La cuantía de la íntegra con el 50% de incremento por discapacidad es de 604,20 euros al mes y 8.458,80 euros al año.

- En caso de dos personas que reciban la pensión, el importe máximo será de 342,38 euros mensuales y 4.793,32 euros al año.

- En caso de que la reciban tres o más personas, cada una de las recibirá un importe máximo de 322,24 euros mensuales y 4.511,36 euros al año.

