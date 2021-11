Abel Caballero: "La cifra que se debe pagar por la plusvalía municipal es un tercio de la actual"

Esther Esteban Madrid

Según dice, lleva 15 años sin cogerse un solo día de vacaciones. "Y ahora menos que estamos en plena reactivación postcovid y preparando nuestra la ciudad para la iluminación navideña, que va a suponer cinco millones de visitas", señala. De Abel Caballero (Pontearas 1946) se ha dicho que, a una edad en la que la mayoría de los políticos están jubilados, él vive su cénit profesional con una actividad frenética y una agenda de vértigo, imposible para el común de los mortales. Pero no se queja. Si le das a elegir prefiere el contacto con los ciudadanos y patearse la calle a la frialdad de la moqueta y los conciliábulos en los despachos. Su doble actividad como alcalde de Vigo (el más votado de toda España) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pone el broche de oro a un curriculum dedicado plenamente a la "cosa pública" donde ha sido de todo desde Diputado a ministro, candidato a la xunta de Galicia por el PSdeG-PSOE, incluso presidente de la Autoridad portuaria.

Durante la entrevista, realizada telefónicamente y aplazada en varios momentos debido a la cambiante actualidad, reclama una legislación urgente sobre las polémicas plusvalías declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo. Cree que lo razonable es que estén en torno al 30% y pide celeridad en el tramitación parlamentaria para evitar la inseguridad jurídica que se ha creado. Reclama una segunda descentralización en nuestro país, para que la administración local se adecue a los tiempos que corren y niegan que la factura de la luz vaya a ser el talón de Aquiles para el gobierno de Pedro Sánchez.

Menudo lío se ha organizado con la sentencia de las plusvalías, que según el Tribunal Supremo son inconstitucionales. ¿Qué va a suponer esa sentencia?

La sentencia anula el modo de cálculo de la base imponible del impuesto, y por tanto hay que reponer ese modo de cálculo porque podía ser casi confiscatorio. No es razonable tener una plusvalía de 100.000 euros y que el impuesto fuera de 90.000, como ha ocurrido. Ahora es preciso que el Gobierno envíe la nueva fórmula al Parlamento para no llegar a límites de confiscación.

¿Cuánto calculan que va a costar este mes a las arcas municipales este tema? Porque se habla de 2.500 millones de euros. ¿Es así?

Sí, nuestra estimación es que en un año sería en torno a esa cifra de 2.500 millones de euros. De momento, cuando la sentencia se publique empezará a contar, por eso necesitamos primero que la publicación de la sentencia sea inminente, y después una rápida respuesta del Gobierno, que ya nos ha trasmitido su voluntad de aprobar una norma que corrija inmediatamente el impuesto en bases constitucionales.

¿Y hasta que eso no ocurra no se pagan plusvalías?

De momento se aplica la normativa vigente, que no se anula hasta que se publique la sentencia.

Aun así, hasta que haya una nueva norma hay un vacío legal, y eso supone que, si no hay nada legislado, muchos opten por no pagar plusvalía, ¿no?

Eso lo tendrán que decir los juristas porque estamos en un periodo intermedio difícil de interpretar. Las sentencias del Constitucional están vigentes desde el momento de su publicación. En todo caso, puede afectar a la seguridad jurídica de la gente, pero en términos de recaudación, si esto ocurre en pocos días, no son cifras significativas. Si en el interregno se paga el impuesto lo tienen que interpretar los juristas.

Al menos lo que están descartando es que se puedan presentar recursos masivos por las plusvalías que se han pagado hasta ahora...

Es muy difícil juzgar las sentencias sin conocerlas, porque las formas y los detalles son muy importantes, pero al parecer, se cierra la posibilidad a que se presenten recursos masivos. El impuesto se tiene que volver constitucional con una base imponible, justa, que no puede ser confiscatoria y en el plazo más breve posible. Esos son los compromisos del Gobierno y creo que la respuesta va a ser inmediata.

¿Y en el Parlamento puede haber escollos con los grupos políticos?

Espero que no. Nosotros tenemos la garantía de que el Gobierno va a actuar de forma inmediata, y le pedimos también a los grupos parlamentarios la mayor premura posible. Porque esto tiene una derivada de recaudación importante y también de inseguridad jurídica para los ciudadanos.

¿Usted cómo cree que debe quedar regulada la nueva norma?

Debe ser justa, y proporcional. No podemos hacer un impuesto demasiado elevado, sino razonable. La cifra que razonablemente creemos que se tiene que pagar de plusvalía es un 30%, que es lo que estamos aplicando casi todos. Lo que no era razonable es que se pagara un 90% o incluso se superara el 100%, como ha ocurrido ahora.

¿Qué le quita el sueño al presidente de la FEMP en estos momentos de postpandemia?

Al presidente de la FEMP es difícil quitarle el sueño, porque duermo muy bien. Lo que me preocupa en términos sanitarios es que haya una vacunación masiva, de las dosis que sean necesarias. Y en segundo lugar, que seamos prudentes. La prudencia, va a tener que mantenerse durante un tiempo.

¿Económicamente cómo han quedado los ayuntamientos tras la pandemia?, ¿la ayuda ha sido suficiente?

En este tiempo hemos recibimos del ministerio de Hacienda un apoyo significativo. Por ejemplo, un fondo de transporte cubrió una parte muy importante del déficit que tuvimos en los transportes públicos urbanos. Hacienda está atendiendo las necesidades de los ayuntamientos de forma razonable. Adicionalmente nos acaban de condonar la liquidación negativa del año 2020, y esos son 3.600 millones de euros, lo que no había pasado nunca en la historia, porque cada vez que teníamos una liquidación negativa la teníamos que pagar en los plazos que se acordaban. Adicionalmente a esto, nosotros recibimos de Hacienda la autorización para gastar los remanentes, que son 15.000 millones de euros, cosa que en la etapa de Montoro se nos impedía. Los ayuntamientos somos unos grandes tractores de la recaudación económica y gracias a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a conseguir cifras por encima de las que demandábamos. Es posible que superemos holgadamente el 15% de los fondos Next Generation.

¿Y esa inversión en qué se puede traducir?

Los fondos van a significar una posibilidad de inversión que nunca habíamos visto. Por ejemplo nosotros tendremos en este momento aproximadamente mil millones de transporte, y el año que viene otros mil. Tenemos en turismo cifras también multimillonarias, y lo mismo para energía. Todos los ayuntamientos hemos enviado proyectos de transformación, zonas verdes, emisiones cero, reactivación turística, rehabilitación de comercios, etc. Y esto es un cambio en la economía de todos.

¿Cabe el riesgo que los fondos europeos sean utilizados como un arma electoral al servicio del Gobierno?

No. Los fondos europeos no hay posibilidad de que sean utilizados como un arma electoral al servicio ni del Gobierno central ni de los autonómicos ni de los locales. Los criterios para solicitarlos son muy objetivos, tienes que presentar proyectos muy sólidos, y por eso ahí competimos todos contra todos, independientemente del color político.

¿Usted sigue pensando que hay que promover un cambio constitucional para igualar las administraciones locales a las autonómicas?

Cuando se reforme la Constitución, que no va a ser por ahora, los ayuntamientos tenemos que estar ahí. La Constitución sólo nos dedica 3 de sus artículos, y las cosas han cambiado mucho desde el año 78. Los ayuntamientos intervenimos en todo, y no tenemos competencias para hacerlo. Por ejemplo, las escuelas infantiles de 0 a 3 años prácticamente todas son municipales, y la competencia es autonómica, y lo mismo ocurre en temas de medio ambiente, cuando somos nosotros los que nos ocupamos de las playas y los ríos, los órganos de gestión de hospitales, etc.

¿A eso se refiere cuando reclama una segunda descentralización?

Exactamente a eso. España necesita una segunda descentralización. Hubo una primera muy importante desde el Estado a las Autonomías, y ahora es preciso otra de las Comunidades Autónomas a los ayuntamientos. Pero sucede lo contrario, está habiendo una absorción de recursos desde las Autonomías mientras a nosotros se nos imponen competencias que son de ellas. Por ejemplo, yo estoy pagando en mi ciudad centros de día de la Comunidad Autónoma, gestionados por ella, pero que la ley me obliga a pagar a mí. Tiene que haber una descentralización razonable, estudiada, ecuánime, desde las Comunidades Autónomas a los ayuntamientos, porque el mejor funcionamiento de este país lo reclama. Las Comunidades Autónomas son historias de un gran éxito de España, y la administración local debe adecuarse a los tiempos.

Oiga, ¿la factura de la luz puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez?, porque parece que está descontrolada...

La factura de la luz no puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez porque el presidente está aplicando las medidas correctas. Esto no es culpa del gobierno, sino de los precios de la energía, del gas, de un sistema de calificación eléctrica en Europa que produce inmensos beneficios a algunas compañías y de otros muchos aspectos. El Gobierno ha actuado bajando el IVA, haciendo recapacitar a las eléctricas sobre sus benéficos desmesurados, y llevando el problema a Europa. La actuación con este tema ha sido buena. Lo que ocurra con la luz no es atribuible a un error del Gobierno, cuando esa fórmula la aprobó el PP.

¿Cuánto le va a suponer al ayuntamiento de Vigo la iluminación navideña con la nueva tarifa?

Nosotros tenemos un contrato a precio fijo, y por lo tanto la subida será cero, y además las luces led no contaminan. Toda la energía que se usa en Vigo es barata. Nuestra factura eléctrica de iluminación y de gastos de electricidad son de cinco millones y medio. Para evitar demagogias, le diré que consume más un campo de fútbol intermedio, de unos 30.000 espectadores que hace 4 o 5 partidos en enero que toda la iluminación navideña de Vigo en dos meses encendida todos los días.

Pues a usted le critican muchísimo algunos colectivos por este tema...

Esa crítica es pura demagogia antinavidad. Aquí hay un tufillo ideológico de algunos a quienes la Navidad les gusta poco. Nosotros somos de una cultura cristiana, a mí me gusta celebrar la Navidad y a mi ciudad también. Vigo va a tener este año cinco millones de visitas a lo largo de la Navidad, y eso supone unos ingresos económicos para mi ciudad incalculables. Por cada euro que invertimos, la ciudad recibe más de 100, y eso es muy bueno para nosotros.

¿Usted qué dice a los que afirmar que se está pagando un precio demasiado alto a los nacionalistas y los independentistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado?

Si se trata de pagar un precio, el presidente que más alto precio pagó para tener el apoyo de los nacionalistas fue Aznar, que llegó a ofrecer los puertos de interés nacional de España. Para hacer un presupuesto hay que negociar. Y tal como está configurado el Parlamento más. Hubo un momento muy importante en España que se pudo cambiar, y fue cuando Ciudadanos pudo haber pactado un gobierno con el PSOE, pero no se hizo. Lo más importante es que los PGE son muy necesarios en este momento, y si eso supone completar la legislatura, mejor que mejor.

Vamos que estos PGE garantizan que Pedro Sánchez terminará su mandato...

Lo que garantiza es que hay un presupuesto general el año que viene, que es fundamental. Porque sin presupuestos no podremos desarrollar los fondos europeos, y por tanto, si las cuentas del Estado siempre son importantes, ahora más. No sé si garantizan la legislatura, pero lo que sí garantizan es la reactivación de a economía española en un momento importantísimo.

¿Quién ha ganado el pulso de la reforma laboral, Yolanda Díaz o Nadia Calviño? Porque ya no sabemos si se va a derogar o se va a reformar...

Yo no sé si hay pulso entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño o no, pero quien toma las medidas de este país es el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Quien aportó los fondos para los ERTES es Pedro Sánchez, y debe tomar las decisiones laborales como marca la Constitución. En España tenemos que aprender a manejar los gobiernos de coalición, que llevan años funcionando en Europa, y aunque los partidos no sean los mismos las decisiones, una vez que se toman, son únicas.

¿A usted no le preocupa que Yolanda Díaz, su paisana, de Unidas Podemos, aparezca en las encuestas como más valorada que Pedro Sánchez?

A mí la valoración que me importa es la de mi ciudad. No es un tema en el que deba entrar el alcalde de Vigo.

Sea como fuere, ¿tendremos reforma laboral antes de final de año y será consensuada?

El presidente ya ha dicho que será una reforma consensuada y debe tener garantizada la pervivencia. Debe ser consensuada y continuada, y todas las normas referentes a las relaciones laborales deberían ser fruto del consenso entre los sindicatos y los empresarios. Esa es una manera razonable de hacer las cosas.

¿Qué le parece el bono de alquiler a la vivienda para jóvenes de 250 euros del Gobierno? ¿Es el chocolate del loro?

Es una gran idea, porque nosotros tenemos que ayudar a la gente joven para que se emancipe y darles todo el apoyo posible para que puedan alquilar su vivienda. Además de eso, todos los ayuntamientos estamos ya empezando a planificar la construcción de vivienda de alquiler pública protegida, y eso ayudará también a la emancipación.

¿Usted se siente más cómodo después del XL congreso del PSOE donde se ha vuelto a la centralidad de la socialdemocracia?

Nosotros siempre fuimos socialdemócratas, y no recuerdo ningún cambio de posición significado. Son otros los que nos situaban más a la izquierda o más al centro, pero la realidad es que somos el eje de la preferencia política en España. El Gobierno de España, con el PSOE gobernando, siempre ha puesto el asunto de las actuaciones sociales en el ámbito público, como activación de la economía y esa ha sido una fórmula de éxito cuando las cosas no van bien. Afortunadamente toda Europa ha coincidido en que fue un error la política de recortes. Recortar es sinónimo de pobreza y sufrimiento y lo que tenemos que hacer es lanzar la economía.

Oiga, ¿y en el PSOE se ha acabado el poder de los barones? Porque da la sensación de que el sanchismo ha acabado con el debate...

Los líderes territoriales y los secretarios generales tienen su espacio y su poder. En el congreso de Valencia se demostró el grado de unión que tiene nuestro partido. Somos un proyecto político para llevar a España adelante en un momento tan difícil como el actual, y lo hacemos juntos. Hacía mucho tiempo que no teníamos un congreso de tanto entusiasmo y unidad en torno al secretario general. Remamos todos en la misma dirección, y los que sabemos de mar, sabemos que eso es una garantía de éxito.