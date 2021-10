Teletrabajo contra oficina presencial: esta es la opción favorita si solo se pudiera elegir una

Antes de que el COVID-19 cambiara nuestras vidas para siempre muchas personas nunca se les había pasado por la cabeza la opción de teletrabajar. Hoy el empleo en remoto se ha convertido en una realidad palpable para muchas empresas y empleados. Hay quien lo prefiere con todas sus fuerzas, y quien lo dejaría a un lado para siempre.

Posibilidad de una mayor conciliación y flexibilidad, ahorro a la hora de evitar el transporte a la oficina de tiempo y dinero se ven como argumentos a su favor. En contra, el no separar espacios laboral y personal, jornadas que se extienden de forma eterna si no se ponen límites o la falta de relaciones personales son los peros en contra. Otros muchos querrían seguir trabajando desde casa pero temen que el teletrabajo se traduzca en una pérdida de oportunidades de desarrollo profesional.

Pero, ¿Y si solo pudiéramos elegir una de esas opciones para el reto de nuestra vida laboral? Esa es la pregunta que se ha formulado desde LinkedIn Noticias España en una encuesta, y la que han respondido más de 1.300 usuarios de la red social profesional.

¿Elegirías teletrabajar o estar siempre en la oficina?

La pregunta en cuestión es: "Si solo existieran dos opciones en tu empresa, ¿con cuál te quedarías?"

Y las respuestas es que el teletrabajo al 100% gana con fuerza, con más del 61% de usuarios a favor, mientras que un 39% apuesta por un modelo presencial a tiempo completo.

Las muchas opiniones en torno al teletrabajo

En los comentarios, muchos usuarios de la red social han dado un punto de vista más profundo. En sus respuestas no se pierde de vista algo que otros estudios han dejado claro, y es la percepción general del teletrabajo como algo negativo de cara al desarrollo profesional, aunque también haya profesionales que estarían dispuestos a tener empleos con menos salario si le ofrecen flexibilidad.

Un usuaria por ejemplo comentaba que: "Me parece adecuado asistir al lugar de trabajo permite la interacción entre los compañeros de trabajo, me motiva el tener que salir de casa y el ambiente laboral, el poder hacer mi labor en un lugar realmente adaptado para el trabajo, aunque estar en casa ahorras en combustibles, parking, con respecto a la conciliación para mi es relativa porque a pesar de estar en casa igualmente no puedo interactuar con mis hijos mientras trabajo debo estar concentrada y no puedo escucharles o ayudarles en sus deberes mientras estoy trabajando en el horario laboral, así que para mi es preferible salir a trabajar fuera de casa".

Mientras, otras opiniones se situaban más a favor: "No me gusta el teletrabajo 100% pero si tuviera que ser una u otra, me quedo con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque ahorro tiempo y dinero en desplazamientos, duermo más, estoy más descansada, adapto mi lugar de trabajo en función de mis necesidades y sobre todo, porque estoy libre de distracciones y soy más productiva. La presencialidad 100% en la actualidad me produce la sensación de que no estoy tiempo en mi hogar con mi familia, estoy más cansada, tengo menos tiempo libre, al tener menos energías veo menos a mis amigos y el tener menos vida personal, afecta negativamente a mi vida profesional", comentaba otra usuaria.