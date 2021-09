Moncloa ultima otra alza del SMI con el coste laboral en máximo histórico

Ignacio Faes Madrid

El Gobierno y los sindicatos -CCOO y UGT- ultiman un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) 15 euros este año, desde septiembre, mientras los costes laborales marcan su máximo de toda la serie histórica. El SMI se situará en los 965 euros mensuales por catorce pagas, a partir de entonces. La intención de los negociadores es llevarlo hasta los 1.000 euros mensuales en 2022, según apuntaron fuentes de la negociación, que, en cualquier caso, todavía no dan por cerrado el acuerdo.

Mientras, el coste laboral de las empresas aumentó un 13,2% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2020, hasta los 2.766,39 euros por trabajador y mes. El indicador marca así el mayor incremento de la serie histórica que comenzó en 2000. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento fue superior en el caso de los costes salariales, marcando otro récord al crecer casi un 15%.

En cualquier caso, Unai Sordo, secretario general de CCOO, afirmó este lunes en rueda de prensa que "en este momento no hay un acuerdo cerrado en materia de SMI". Sordo recordó que "estamos hablando, estamos negociando y las propuestas de CCOO ya se conocen". La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, desde Vigo, aseguró que aún no está cerrado el acuerdo y hay que esperar a que culminen las negociaciones. En todo caso, de este inminente acuerdo quedarán descolgadas las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Los empresarios sostienen que no es el momento de elevar el SMI dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.

El coste salarial por trabajador y mes -que incluye salario base, complementos, pagos por horas extraordinarias y atrasos en términos brutos- se situó en 2.064,37 euros de media, lo que representa una subida del 14,4 %, la mayor también de la serie histórica.

Por su parte, los otros costes crecieron el 9,9%, hasta 702,02 euros por trabajador y mes, debido a que su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, aumentó un 11,2%, aunque destacó la caída de las prestaciones sociales directas por unos menores complementos de incapacidad temporal y por desempleo parcial.

Por ramas de actividad, la hostelería, aunque sigue como la más afectada por la pandemia del Covid-19, duplicó su salario medio en el segundo trimestre del año, seguida de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y los otros servicios. Las industrias extractivas y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado tuvieron los mayores descensos. El sector servicios fue el que registró la mayor subida del coste laboral total (13,8%), debido sobre todo al alza del coste salarial, pero también de los otros costes.

Cepyme publicó esta misma semana un estudio, en colaboración con Randstad, en el que advierte de que situar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2022, con un aumento intermedio de 19 euros en 2021, podría destruir entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023. Los 15 euros de este año estarían dentro de la horquilla de aumentos de 12 a 19 euros que planteó el Ministerio de Trabajo.