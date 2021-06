"Datos, estrategia y trabajo a medida son la receta del futuro de la comunicación"

La alianza entre dos compañías disruptoras en el marco del marketing y la comunicación, AMPLITUDE & y Tequilarapido, prevé sacudir el mercado e implementar nuevos métodos de gestión.

Será como ajustar el talento y el servicio a la medida exacta que precise el cliente. Un reto en el poliédrico mundo de la comunicación, según cuentan a Servimedia los partners de ambas firmas, Chema Herrera de AMPLITUDE &, y Adel Si Bouekaz, de Tequilarapido.

Pregunta: Unir fuerzas entre AMPLITUDE & y Tequilarapido conlleva un planteamiento diferente de la comunicación y el marketing. ¿En qué consiste?

Respuesta: Es un modelo de negocio adaptado a una nueva realidad económica, que ya viene de antes del Covid. Vamos a un modo de hacer muy globalizado y lo que va a imperar son los criterios colaborativos. En las empresas ya no se podrá contar con todo lo necesario para cada proyecto. La colaboración servirá para unir fuerzas, talento, y afrontar retos con una inversión más adecuada. Te permitirá afrontar retos de una manera más ajustada al negocio. Y asumir esos retos desde una mentalidad mediterránea. La alianza nos hará fuertes en España, Francia y norte de África y esa química especial tenemos que aprovecharla. La evolución del mercado te obliga a anticipar estos cambios y posicionarte. Para Tequila el análisis de los datos es clave. Llevamos más de 15 años dándole todo el valor al dato. Y en ese sentido hemos descubierto que es el elemento clave. Más que el contenido. El oficio ha cambiado. Hace falta magia, pero no es suficiente. Estamos evolucionando como una asesoría de las big four. Otro asunto clave es que ya no puedes hablar con un cliente circunscrito a un mercado geográfico. Hay que entender la mentalidad global y para ello o eres un gigante o eres un poco más ágil y realizas alianzas como esta para dar un servicio a lo grande al poder contactar con grandes talentos.

P: ¿Serán una empresa de empresas?

R: Lo entendemos como una alianza empresarial dinámica y disruptiva aportando un nuevo modelo operativo y de relación con el cliente vinculado a los resultados. Dicho de otra forma, somos empresarios y entendemos las necesidades y exigencias de nuestros clientes basados en resultados medibles.

P: ¿Cuál será el rasgo principal que aporta cada una de sus empresas?

R: En el caso de AMPLITUDE & el conocimiento del mercado español. Mucha estrategia y conocimiento de los soportes digitales y de los recursos humanos que superan los 300 entre especialistas en estrategia (Thinkers), creativos, data science, digital, fundraising, audiovisual, comunicación y otros ámbitos de conocimiento. Tequilarapido tiene 100 personas entre Niza y París y unos 200 en el norte de África. Hemos entrado en la producción audiovisual, y en toda la cadena. Hemos aprendido todos estos años con los mejores clientes y proveedores de contenido audiovisual y todo ello nos da una plataforma de producción en varios idiomas. Con gran nivel de ejecución y lo hemos desarrollado a un coste más optimizado. La fórmula es poder responder rápidamente a los intereses del cliente más allá del portfolio actual de una agencia o consultora de marketing y comunicación.

P: ¿Qué importancia puede tener para sus clientes su conocimiento e implantación del norte de África?

R: Para empresas españolas y francesas ha habido históricamente una tendencia a ir a Marruecos. También está pasando en otros países y no se sabe. Por ejemplo, una empresa como Borges representa la mitad de las exportaciones de aceite de oliva desde Túnez, y poca gente lo sabe. Muchas marcas están apostando y entrando con nuevas gamas de producto. Estamos hablando de 150 millones de personas que están a una hora de Madrid o Barcelona. Hay una oportunidad, pero tampoco será el foco. Muchas empresas han visto que la presencia digital ya no es un lujo y que si no tienes un posicionamiento muy bien pensado te quedas fuera del mercado. Se está creciendo en ese objetivo y en eso nos estamos centrando.

P: ¿Qué sectores pueden ser más receptivos a sus servicios?

R: Pues sectores y compañías que precisen de mucha actividad digital, de mucha estrategia. Nuestra agilidad es clave para telecomunicaciones, retail, consumo, alimentación. Tenemos la capacidad de asistirles en el mercado ibérico también en la industria más tradicional como la automovilística. Hemos trabajado a fondo con Renault, BNP?,etc.

P: Por lo que respecta a la comunicación corporativa cada vez está tomando más fuerza el cuidado de la influencia. ¿Forma parte ese planteamiento de su política en la nueva alianza?

R: De entrada la piedra angular es la estrategia y el dato. Después viene la creatividad. Respecto a la influencia obtenida a partir de los influencers muchas marcas han visto como la tasa de conversión gracias esas acciones ha sido baja en muchas ocasiones. Hay necesidad de contactar con el influencer que representa a las personas que realmente tienen el target de consumo que se busca. El enfoque es el influencer que no es famoso.

P: ¿Y respecto a la influencia reputacional?

R: La parte reputacional también es un elemento clave, sin duda.

P: ¿El modelo de servicio que proponen podrán entenderlo los sectores de actividad más clásicos?

Hablando de España creo que no. Al contrario, es una oportunidad de ofrecer un trabajo mejor. Además, se ven los resultados a corto plazo porque buena parte del trato se fundamentará en el éxito de la operación. Será un modelo abierto. La disrupción en el mercado no puede ser inmune a todo lo que está pasando. En realidad, no pretendemos abaratar el producto sino realizar un traje a medida. Debe ser un pago por servicio. Debe haber disrupción en el mercado y en las propias agencias. Tienen que revisar sus estrategias de costes. No queremos empleados que estén ocho horas delante de la pantalla, sino que el talento, que vamos a captar, esté operativo cuando debe estarlo.

P: ¿Qué más valores añadidos aporta esta alianza?

R: Para aportar valor debemos incubar conceptos. Faltan soportes digitales para poner en marcha. La plataforma será incubadora de nuevos formatos y tecnología digital para ofrecer al mercado.

P: ¿Del cóctel de elementos que trabajará la alianza cuál es el más importante?

R: Está todo muy unido. En realidad, cada vez hay menos separación entre aspectos comunicacionales y de marketing. Pero sin duda la ventaja es que muchas interlocuciones se realizan directamente con los CEO. Es decir, con el sentir real y más elevado de la empresa. Y un hecho clave: nosotros no cobramos ningún "fee", no vendemos tiempo, vendemos el valor de lo que hacemos. Por lo que parte de nuestro beneficio está vinculado a los resultados de nuestras acciones, un compromiso con el éxito del cliente.