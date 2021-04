Zingoni (Repsol), Almazor (Telefónica), Clemares (Google) y Specht (McCann), entre las más influyentes del panorama empresarial español

El ?Top 100 de Mujeres Líderes', en su novena edición, acaba de desvelar los nombres de un centenar de mujeres referentes en España, entre las que están María Victoria Zingoni, presidenta de Repsol Electricidad y Gas y directora general de Cliente y Generación Baja en Carbono; María Jesús Almazor, CEO de Cloud y Cyberseguridad Telefónica Tech; Pilar López, presidenta de Microsoft España -con una larga trayectoria profesional previa en Telefónica-; Marina Specht, CEO de McCann Worldgroup -actualmente la única mujer CEO de uno de los cuatro grandes grupos de comunicación en España-; o Fuencisla Clemares, country manager para España y Portugal de Google -donde trabaja desde 2009-.

Una lista anual en la que también figuran Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno; Margarita del Val, viróloga del CSIC; o la periodista Olga Viza, entre otras mujeres destacadas en España.

El ?Top 100 Mujeres Líderes? acaba de celebrar su novena edición para desvelar los nombres de un centenar de mujeres referentes en España, reconociendo un año más el destacado papel que desempeñan en sectores que van desde las instituciones públicas, hasta los medios de comunicación, el deporte, la investigación y, por supuesto, el mundo empresarial, en el que destaca el talento femenino que está liderando el cambio y la transformación de España en un año excepcional marcado por la pandemia.

Una lista, que según su fundadora, Mercedes Wullich, "busca y encuentra el talento femenino en cada rincón de España", por lo que también hace referencia a otros nombres y apellidos reconocidos en la sociedad española como la empresaria y chef Samantha Vallejo-Nájera; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Margarita del Val, viróloga del CSIC; la escritora Elvira Lindo; o la periodista Olga Viza, entre otras políticas, empresarias, investigadoras y periodistas destacadas en nuestro país.

A lo largo de la reunión, la presentadora Sonsoles Onega fue dando paso a mujeres influyentes como la directora de cine y modelo Mabel Lozano, o Silvia Gil, la primera mujer al frente de una Comandancia de la Guardia Civil, quienes intervinieron para dar un mensaje alentador desde su propia experiencia acerca de la figura de la mujer en el panorama profesional. Además, Marina Specht (McCann Worldgroup España), leyó una emotiva carta dedicada a las próximas generaciones, entre las que se encuentra su hija, en la que resaltó la necesidad de "construir un legado y aportar ideas y soluciones a este mundo complejo en el que las organizaciones deberán ser sostenibles, diversas, inclusivas y abiertas a la innovación y al cambio permanente, o no serán".

Este año se han producido varias novedades, como la renovación del 50% de las candidatas, y nuevas categorías como ?Startups y Pymes? o ?Profesionales y Líderes Independientes?. Además, se ha querido reconocer a las ?Top 10 Exterior? con el fin de poner en valor a esas "mujeres que no están en España, pero nos representan y queremos que tengan su lugar", según Wullich. Entre ellas se encuentran Bárbara Navarro, Head of Google Cloud, Government Affairs and Public Policy; Begoña Vila, ingeniera de la NASA; Belén Garijo, presidenta del Comité Ejecutivo y CEO Mundial de Merck; o Julia Viedma, jefe del Centro de Operaciones y Análisis de Europol.

La responsable de clausurar la edición de 2021 de la gala ha sido Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, también una de las elegidas en la categoría 'Función Pública, Institucional y Política', quien ha compartido sus reflexiones y destacado el papel que ejerce este ranking a la hora de visibilizar y dar la importancia que merecen a las mujeres que son referentes y pueden ser un elemento de motivación para la sociedad. En este sentido ha ensalzado el valor de la igualdad de género, la importancia de no dar un paso atrás para no perder todo lo conseguido por España en estas cuatro décadas de democracia, donde "el papel de la mujer es el factor más transformador que se ha vivido"; la importancia del estudio por parte de las mujeres de carreras STEM que "van a abrir las puertas del futuro, no podemos quedarnos descolgadas" y la importancia de los modelos, ya que "las mujeres necesitamos ver que otras mujeres son capaces de combinar una vida profesional y personal plena, que no hay límites, que podemos lograr las máximas proezas y, para ello, es fundamental visibilizar a las mujeres líderes".

?Top 100 Mujeres Líderes en España' nació en 2011, impulsado por la revista digital ?Mujeres&Cía?, con el objetivo de dar una mayor visibilidad al talento femenino en la sociedad española, así como poner en el foco de atención a profesionales, expertas y con talento destacado para que las mujeres tengan el lugar que se merecen.