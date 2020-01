Alerta 'verde': los riesgos ambientales protagonizan el informe de Davos

Jorge Valero Bruselas

La concienciación sobre el desafío climático y los riesgos medioambientales ya empapa los despachos de poder y los centros de negocio. Por primera vez en los 15 años de historia del informe de riesgos globales que elabora el Foro de Davos, los cinco principales desafíos mundiales son todos medioambientales, según la última encuesta publicada antes del Foro Económico Mundial que se celebra la próxima semana. Para los 800 interrogados para la Encuesta de Percepción de Riesgos Globales, las preocupaciones ambientales dominan los principales riesgos a largo plazo.

"No queremos enfrentarnos a la continua desintegración política y económica, no queremos alcanzar el punto de inflexión de la irreversibilidad en el cambio climático y no queremos que las próximas generaciones hereden un mundo que se vuelve cada vez más hostil y cada vez menos habitable", señaló Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

El informe se publica después de que la Comisión Europea presentara su plan de inversión de un billón de euros para hacer que su economía sea "más verde" y neutral respecto a las emisiones en carbono para 2050. Los líderes europeos mostrarán sus credenciales ecológicas la próxima semana ante los líderes empresariales y los 53 jefes de Estado y de Gobierno que asistirán este año a la 50ª edición del Foro, que se celebrará entre el 21 y el 24 de enero.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que retiró a su país del Acuerdo de París para controlar las emisiones de CO2, volverá a la reunión exclusiva la próxima semana. También acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Nacionalismo y proteccionismo

A pesar del empeoramiento del desafío climático, el "creciente riesgo de estancamiento económico", o incluso el resurgimiento de los riesgos para la salud, el informe de Davos alerta de que los gobiernos están adoptando respuestas nacionalistas y agendas proteccionistas. "En medio de este panorama económico cada vez más oscuro, el descontento de los ciudadanos se ha agravado con los sistemas que no han logrado promover el progreso", indica el informe, recordando las protestas vistas el pasado año en todo el planeta.

Por parte de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezará una delegación que incluirá a sus comisarios de Comercio y Economía, Phil Hogan y Paolo Gentiloni. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también viajará al resort alpino. Por parte del Ejecutivo español, acudirá de nuevo Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño. No irá la ministra de Exteriores, Arancha González, quien sí solía acudir en su cargo anterior como responsable de Comercio Internacional en la ONU.

Trump volverá a ser la atracción estrella al encontrarse en pleno proceso de destitución

Entre los empresarios españoles acudirán habituales como Ana Botín (Banco Santander), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Carlos Torres (BBVA), José Manuel Entrecanales (Acciona) o Josu Jon Imaz (Repsol), entre otros. La canciller alemana Angela Merkel, y los primeros ministros de Italia y Polonia, Giuseppe Conte y Mateusz Morawiecki, se sumarán a la delegación europea.

Sin embargo, y como ya sucediera hace un par de años, Trump volverá a ser la atracción estrella. Más aún en esta ocasión, porque hasta allí también viajará el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien precisamente es pieza fundamental en el escándalo que ha puesto a Trump contra las cuerdas en su país.

El presidente de EEUU se enfrenta a un proceso de destitución, acusado de abusar de sus poderes presidenciales para beneficiar su campaña de reelección, al presionar a Zelensky para que investigara al candidato demócrata Joe Biden.

Greta Thunberg volverá a participar para insistir en el fin de los combustibles fósiles

Quien no acudirá es el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif: cancela su visita, en medio del aumento en las tensiones mundiales, tras el ataque de EEUU que mató al comandante iraní Qasem Soleimani.

La activista verde adolescente sueca Greta Thunberg volverá a participar, para insistir en su petición de terminar con los combustibles fósiles. Tras las críticas del año pasado por la cantidad de aviones privados que llevaron a líderes políticos y empresariales hasta la localidad suiza, los organizadores han establecido este año, por primera vez, una estación de ferrocarril temporal junto al Centro de Congresos para fomentar el uso de transporte público.

También se han introducido paneles solares y calefacción geotérmica para reducir la huella de carbono.