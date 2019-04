Bugatti podría estar pensando en ampliar su gama con un SUV totalmente salvaje

Aunque no es nada oficial, todo parece indicar que en los cuarteles generales de Bugatti se está cocinando un nuevo modelo que podría salir al mercado en 2023, casi a la vuelta de la esquina. ¿Y qué tipo de coche será? Efectivamente, un SUV. Otra marca de deportivos de súper lujo que parece dejarse llevar por la tentación de la moda. No sabemos que pensaría el mismísimo Ettore Bugatti si conociera esta noticia, pero lo cierto es que a estas alturas ya nada sorprende. Si Lamborghini tiene el Urus, Bentley el Bentayga, Rolls Royce el Cullinan, y tanto Ferrari como Aston Martin ya tienen sus proyectos SUV, no debería parecernos nada raro que la mismísima Bugatti se haya lanzado a la piscina de los SUV.

Como decíamos, la marca no se ha pronunciado al respecto, esta información parte de la edición británica de la revista CAR, quien asegura que este Bugatti con aires de todocamino no sería un SUV al uso, sino más bien uno de marcado carácter coupé. Podría ser algo así como un Urus, pero con una carrocería y unas pretensiones aún más radicales.

De hecho, bajo el capó escondería la misma mecánica del 'Lambo' (no olvidemos que ambas marcas pertenecen a VW), pero con una potencia superior. Si el V8 turbo de 4 litros entrega 650 CV y 850 Nm de par en el italiano, en el Bugatti se espera llegue a los 1.000 CV de potencia gracias a algún tipo de hibridación. Por otra parte, el peso total del conjunto sería inferior.

Teniendo en cuenta que el Lamborghini Urus alcanza los 305 km/h de velocidad punta y cubre el 0 a 100 km/h en 3,6 segundos, cabe pensar en unas cifras de locos para el futuro Bugatti SUV. No serán tan salvajes como podrían ser con el motor W16 de 1.500 CV de los Bugatti Chiron y Bugatti La Voiture Noire (presentado en el último Salón de Ginebra), pero desde luego no se quedará corto y probablemente pase a ser el modelo más rápido de su segmento nada más pisar la calle.

El año 2023 podría ser su punto de partida y se estima una producción anual de 800 unidades. Mucho para lo que acostumbra la marca, si se tiene en cuenta que el Chiron tiene una producción cerrada de 500 unidades en total. De llegar a convertirse en realidad, este vehículo fijaría un cambio de rumbo en la compañía, ya que entraría en el juego de la producción de cierto volumen.

Por cierto, que la misma publicación británica habla de una posible berlina 100% eléctrica creada sobre la base del Taycan, que llegaría ese mismo año al mercado para diversificar la gama de una marca, Bugatti, que hasta hoy solo tiene presencia en el segmento de los súper deportivos de lujo de altísimas prestaciones.