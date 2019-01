Velocidad y aparcamiento suponen más del 50 por ciento de las multas de 2018

No, aún no terminan los análisis de 2018 en el sector de la automoción. Hoy nos llega el dato de que las multas por exceso de velocidad y por mal aparcamiento suponen más de la mitad de los "autógrafos" personalizados que nos llegan día sí y día también por gentileza de la DGT.

Según datos de Pyramid Consulting tras analizar las más de 375.000 multas que ha gestionado en 2018, el exceso de velocidad sigue fuerte en la posición más alta del podio de multas en las carreteras españolas. De esta forma, un 31,20 por ciento de estas 375.000 multas han sido debidas a la "ligereza" a la hora de pisar el acelerador por encima de lo permitido, en cualquier tipo de vías.

El segundo lugar de este hipotético y poco apreciado podio lo ocupa otro clásico: las multas de aparcamiento. Un 20 por ciento de las multas que nos ponen tienen lugar por no estacionar el vehículo en el lugar apropiado, o por rebasar el tiempo permitido, o pagado, para dejar allí nuestro coche. Aquí se incluyen tanto las multas por estacionar en zona prohibida (consideradas graves, y que pueden suponer hasta 200 euros de multa), como las de los Servicios de Estacionamiento Regulados (SER) de las ciudades españolas, con una horquilla de sanción entre 30 y 90 euros.

Los centros de las grandes ciudades

El Top3 de las multas en España lo completa una "actividad" de nuevo cuño: circular por Áreas de Prioridad Residencial (APR), con un 15,55 por ciento de las sanciones. Cifra que sin duda se incrementará de forma espectacular cuando, a partir de abril, empiecen a "contar" las multas por circular sin permiso por el Área Madrid Central (recordemos que hasta entonces las sanciones serán meramente informativas).

El resto de esta siniestra clasificacion de causas de multas en España en 2018 lo componen circular por sitio prohibido (6,66 por ciento); pasar los peajes sin abonar el pago correspondiente (4,74 por ciento); no obedecer señales verticales de prohibición u obligación (2,66 por ciento); circular sin autorización (2,26 por ciento); incumplimientos, especialmente no haber identificado al conductor infractor en tiempo y forma (1,83 por ciento); apremios (1,19 por ciento); rebasar un semáforo en rojo (0,80 por ciento); ausencia de documentación en el vehículo (0,21 por ciento); no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (0,16 por ciento); y utilizar el móvil u otros dispositivos electrónicos al volante (0,14 por ciento).

Otra de las novedades en cuanto a multas que se suman en 2018 son las sanciones por incumplir las restricciones por alta contaminación, y que hacen su entrada con un 0,05 por ciento del total de las multas gestionadas por Pyramid Consulting.

Los profesionales del transporte también tienen su hueco en este ranking, con un 0,05 por ciento de multas. Y también conducir con presencia de drogas en el organismo (0,03 por ciento); conducción temeraria (0,03 por ciento); conducir sin los elementos de seguridad de cinturón o casco (0,02 por ciento); estar implicado en un accidente y no colaborar (0,01 por ciento); y, finalmente, conducir bajo la influencia del alcohol (0,01 por ciento).

Y ahora, a 90 km/h

Y ahora, ya en 2019, nos encontramos, para empezar, con el nuevo año ha llegado la reducción de 100 a 90 km/h de la velocidad máxima en vías convencionales de un solo carril. Y no tardaremos en reducir la velocidad en núcleos urbanos a 30 km/h. Y no hablemos de las sanciones que se preparan, con mayor pérdida de puntos si nos pillan con el móvil y el volante en la mano.

